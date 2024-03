Nintendo detalló que los jugadores dejarán de poder utilizar los servicios en línea para el ‘software’ Nintendo 3Ds y Wii U , a partir del 8 de abril de 2024.

Esto impedirá disfrutar del modo multijugador, las clasificaciones en Internet y la distribución de datos.

La compañía de videojuegos japonesa ya adelantó en marzo de 2023 que cesaría el soporte para los servicios relacionados con ambas plataformas.

En aquel momento también había anunciado que había paralizado definitivamente la compra de nuevos juegos a través de sus correspondientes eShops.

Más tarde, en octubre del pasado año, compartió que también planeaba acabar con el servicio para los juegos en línea y otras funciones de comunicación en línea unos meses más tarde, en abril de 2024.

Ahora, Nintendo anunció la fecha a partir de la que los usuarios dejarán de tener acceso a los juegos cooperativos en línea, las clasificaciones en internet y la distribución de datos para Nintendo 3DS y Wii.

Cabe destacar que esto fue fijado para el 8 de abril del presente año 2024

ELIMINAN FUNCIONES QUE REQUIERAN COMUNICACIÓN EN LÍNEA

Así lo indicó la compañía en un comunicado en su web. Allí, ha especificado que el cese de estos servicios elimina la opción de jugar ‘online’ y otras funciones que requieran la comunicación en línea.

Sin embargo, aclaró que, por el momento, seguirá estando disponible la descarga de datos de actualización y la posibilidad de instalar de nuevo programas adquiridos con anterioridad.

También estará la posibilidad de instalar el contenido descargable (DLC) desde Nintendo eShop.

Por su parte, el servicio StreePass, que permite intercambiar datos entre consolas de la familia Nintendo 3DS, continuará estando disponible tras el cese de los servicios en línea.

Esto se debe a que se trata de un sistema de comunicación local entre dispositivos. Por el contrario, el servicio SpotPass sí que utiliza comunicación en línea, por lo que dejará de prestar sus funciones.

Nintendo ha agradecido a los usuarios el apoyo a sus productos y se ha disculpado por los “inconvenientes” ocasionados.

Asimismo, ha detallado que, en caso de que haya un evento que dificulte la continuación de los servicios en línea para dichas consolas, procederá a suspender los servicios “antes de lo planeado”.

EConviene matizar que esta medida afecta a las consolas New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe, Wii U Basic.

Fuente: EP.