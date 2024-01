El evento de tecnología de consumo Consumer Electronic Show (CES) regresará un año más a su sede habitual en Las Vegas (Estados Unidos) el próximo martes 9 de enero y hasta el viernes 12 del mismo mes, en formato totalmente presencial y con participantes como Samsung, LG, Asus, Sony, AMD y Dell.

La feria contará con las últimas novedades en electrónica de consumo englobadas en hasta 41 categorías de producto, con sectores como la realidad virtual y aumentada (RV y RA), la ciberseguridad, la salud digital, el ‘hardware’ e, incluso, la belleza o el mundo del motor.

El CES 2023 volvió a abrir sus puertas de forma presencial, tras el formato híbrido en el que se celebró el evento tecnológico en 2022.

En este marco, el CES 2024 también se celebrará de forma totalmente presencial.

La feria abrirá sus puertas del 9 al 12 de enero, pero antes comenzarán las ruedas de prensa de firmas como Samsung, que ya el lunes 8 celebrará su evento bajo el tema ‘IA para todos: Conectividad en la era de la IA’.

La presentación de Samsung contará con el vicepresidente, consejero delegado y director de la División DX (Device eXperience) de la compañía, Jong-Hee Han, que compartirá las novedades de la compañía en electrodomésticos, como el frigorífico Samsung Flex, y la aplicación de la Ia en las experiencias del hogar.

También el 8 de enero, LG presentará sus novedades en electrodomésticos y electrónica de consumo, algunas de las cuales ya ha anticipado, como los monitores ‘gaming’ LG UltraGear, sus nuevas barras de sonido, los televisores QNED 2024, y el lavavajillas específico para vasos y tazas LG mycup.

La tecnológica TCL también llevará a cabo su presentación el mismo lunes, en la que destacará su nueva gama de ‘smartphones’ y otros dispositivos inteligentes, como gafas de realidad aumentada, además de lo último en la tecnología de pantalla TCL NXTPAPER.

Asus ROG ha anunciado que su presentación For Those Who Dare: Transcendence tendrá lugar el 8 de enero, donde desvelará sus últimos “avances de vanguardia” con el objetivo de “sobrepasar los límites” en el mundo del ‘gaming’.

En concreto, la compañía dará a conocer el nuevo ROG Phone 8, los portátiles Zephyrus y las últimas pantallas y equipos para ‘gamers’.

Dell también compartirá el lunes sus novedades en PC para ‘gamers’, creadores de contenido y profesionales, de la misma forma que la tecnológica HP, que presentará una nueva gama de monitores y ordenadores portátiles ‘gaming’.

También será el día en que AMD comparta sus avances en la infraestructura que potencia la inteligencia artificial, mientras que el martes será el turno de Sony, que de madrugada compartirá sus innovaciones diseñadas para creadores.

Nvidia acogerá desde el 8 de enero y ya dentro de la feria, distintas ponencias sobre la tecnología de consumo, la inteligencia artificial y la robótica.

Lenovo compartirá sus soluciones diseñadas para el sector profesional, y Panasonic, de energía sostenible e iniciativas de economía circular.

Además, el martes 9 de enero, la feria de electrónica de consumo celebrará la conferencia inaugural, en la que el CEO de Intel, Patrick P. Gelsinger, llevará a cabo una ponencia sobre el avance en el desarrollo de chips y de ‘software’ para conseguir que la IA “sea más accesible”.

En este evento también participará, Qualcomm, con la presentación de su director ejecutivo, Cristiano Amon, que hablará sobre la interacción de los usuarios con los dispositivos en “la era de la IA”.

Fuente: EP.