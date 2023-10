Meta está trabajando en la implementación de un ‘feed’ de tendencias en Threads, que recogerá los principales ‘trending topic’ de la plataforma y mostrará el número de publicaciones que haya de estos temas, con un diseño similar a las tendencias de X.

La plataforma de ‘microblogging’ de Meta, continúa introduciendo novedades para mejorar la experiencia de los usuarios, como la capacidad de buscar publicaciones a través de palabras clave, que la compañía anunció en el mes de septiembre.

En este marco, Threads planea ampliar la función de búsqueda introduciendo un ‘feed’ de tendencias en el que se mostrarán los principales ‘trending topic’ de la plataforma, tal y como dio a conocer un empleado de la compañía por error en una publicación.

Dicha publicación, que finalmente fue eliminada, ha sido recogida por el desarrollador de aplicaciones William Max, quien ha compartido de nuevo la captura de pantalla que muestra cómo será el ‘feed’ de tendencias de Threads.

Así, según se puede ver, la red social incorporará esta función en la pestaña de búsqueda de Threads, y mostrará los principales temas que sean tendencia en tiempo real, acompañados de la cifra de la cantidad de publicaciones que se están compartiendo sobre dicho tema en cuestión.

El diseño de esta función de tendencias es similar al que utiliza X (Twitter), su principal competidor, ya que se muestran los ‘trending topic’ en una lista ordenada según la cantidad de publicaciones que se hayan compartido.

No obstante, se trata de una función en la que Threads continúa trabajando actualmente y que aún no ha sido anunciada, por lo que el diseño puede no ser definitivo.

Fuente: EP.