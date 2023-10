Nothing ha presentado tres nuevos dispositivos, un reloj inteligente, unos auriculares inalámbricos y un cargador de 95 vatios, bajo la submarca CMF by Nothing, con la que apuesta por el diseño.

CMF ha presentado los primeros productos del catálogo tras anunciar esta submarca en agosto: el reloj Watch Pro, los auriculares inalámbricos Buds Pro, Watch Pro y un cargador de 65W GaN, con los que “aprovecha la capacidad de Nothing para ofrecer un gran valor a los usuarios, centrándose en las funcionalidades principales”, como señala en un comunicado.

EL RELOJ

Watch Pro es un reloj inteligente con pantalla de 1,96 pulgadas, en la que se utiliza un panel AMOLED y que ofrece una resolución de 410 x 502 píxeles.

Alcanza un pico de brillo máximo de 600 nits y cuenta con la función de pantalla siempre encendida (AOD).

Para el diseño, la compañía ha optado por una pantalla rectangular con esquinas redondeadas, fabricada con un marco de aleación de aluminio.

La correa de silicona puede reemplazarse. Tiene también protección contra el agua con certificación IP68, siendo capaz de resistir 30 minutos sumergido a 1,5 metros de profundidad.

Este reloj tiene soporte para responder las llamadas entrantes del teléfono a través de la conexión bluetooth, con los micrófonos y altavoces que integra, y utiliza tecnología de inteligencia artificial para reducir el ruido.

También ofrece soporte para cinco sistemas de posicionamiento satélite (GPS) para trazar mapas de entrenamiento y realizar el seguimiento de actividades como correo o montar en bici.

Admite hasta 110 modos deportivos y funciones de seguimiento de la salud, que miden las calorías, los pasos, la frecuencia cardiaca y la distancia.

La batería ofrece hasta 13 días de uso típico con una sola carga, once días si se realiza un uso intensivo.

LOS AURICULARES

Los auriculares inalámbricos Buds Pro, por su parte, utilizan la tecnología de cancelación de ruido activa híbrida de hasta 45db para ofrecer un sonido más nítido con el apoyo de los micrófonos internos y externos que integra.

También reduce el ruido el viento con un algoritmo y su diseño, que incluye dos agujeros en la parte superior, y cuenta con un modo transparencia, que permite escuchar el ruido ambiente sin interferir en la calidad de la reproducción de audio.

EL CARGADOR

El cargador portátil de CMF se ha diseñado para proveer de energía a distintos dispositivos, como tabletas, auriculares u ordenadores portátiles, para lo que tiene tres puertos: USB-A, USB-C1 y USBC2.

Su diseño, además, hace que sea de uso universal, compatible con todos los protocolos de carga. Utiliza un sistema de carga rápida de 65 vatios.

Fuente: EP.