Apple ha anunciado que comenzará a mostrar de forma predeterminada las aplicaciones para iPad y iPhone en una nueva App Store para visionOS.

La compañía dirigida por Tim Cook presentó el pasado mes de junio su nuevo dispositivo Vision Pro, un visor que combina realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV) con una interfaz creada desde cero que recoge el lenguaje de diseño de iOS y Mac.

Con este visor, los usuarios pueden obtener un audio inmersivo, escalar la interfaz según sus necesidades y controlarlo tanto con los ojos, como con las manos y la voz.

Junto a ello, Apple también presentó visionOS, el sistema operativo con el que trabaja el visor.

LOS DESARROLLADORES Y LA VERSIÓN BETA

La compañía ha anunciado que los desarrolladores obtendrán una versión beta de visionOS que incluirá una App Store con las aplicaciones de iPhone y iPad, estarán disponibles de forma predeterminada.

Apple Vision Pro tendrá a su disposición las apps de iPhone y iPad en la App Store de forma automática, para poder descargarlas y utilizarlas en este dispositivo.

Además de las aplicaciones y juegos creados específicamente para visionOS.

Según ha explicado Apple en un comunicado en su web, la “mayoría” de las aplicaciones para iPad y iPhone se ejecutan en visionOS “tal y como están”, por lo que sus experiencias pueden trasladarse a Apple Vision Pro “fácilmente”.

Esto implica que se podrán utilizar las ‘apps’ de la App Store sin necesidad de que los desarrolladores tengan que llevar a cabo trabajo adicional para ajustarlas y que funcionen en el visor.

No obstante, la compañía ha desarrollado que, en el caso de que una aplicación requiera una capacidad que no esté disponible en el visor, App Store Connect indicará que la aplicación no es compatible y, por tanto, no estará disponible.

Igualmente, los desarrolladores pueden realizar modificaciones o añadir funcionalidades alternativas de manera que su aplicación sí pueda estar disponible.

Además, los desarrolladores también pueden crear sus aplicaciones para visionOS con el kit de desarrollo de ‘software’ (SDK) de visionOS.

Finalmente, Apple ha especificado que los usuarios podrán comenzar a utilizar sus aplicaciones en visionOS a principios de 2024, cuando el visorApple Vision Pro esté disponible para su compra.

“Los usuarios pueden acceder a sus aplicaciones favoritas para iPad y iPhone junto con las nuevas aplicaciones visionOS en el lienzo infinito de Apple Vision Pro, lo que les permite estar más conectados, productivos y entretenidos que nunca”, ha sentenciado Apple.

Fuente: EP.