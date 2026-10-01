Una noche de tormenta, tres parejas y un restaurante donde nada es lo que parece: así se presenta “Cuando la esperanza no alcanza”, la obra que estrenó en octubre en el teatro El Escape de La Plata.

Con dramaturgia de Gabriela Castelli y dirección de actores de Mónica Buscaglia, la propuesta invita a descubrir secretos, viejos amores y verdades largamente silenciadas.

La trama se desarrolla en el resto-bar A Puertas Cerradas, donde Laura, la dueña del lugar, se enfrenta a una visita inesperada: Carlos, el hombre que la abandonó años atrás. Con la ayuda de Esperanza, la moza venezolana, planea una pequeña venganza, pero la noche tomará un rumbo inesperado.

Cuando la esperanza no alcanza: la nueva comedia de puertas que revela secretos en La Plata

Una comedia sobre vínculos, secretos y segundas oportunidades

Mientras la tormenta arrecia afuera y el encierro se vuelve inevitable, las apariencias empiezan a resquebrajarse entre los personajes. “Lo que ninguno imagina es que una simple reserva será suficiente para que el pasado vuelva a sentarse a la mesa”, adelantan desde la producción.

Cuando la esperanza no alcanza. (Foto: Prensa)

Con humor, ironía y momentos de profunda humanidad, la obra explora los vínculos, las cuentas pendientes y esas verdades que, tarde o temprano, encuentran la manera de salir a la luz. “Algunas tormentas ocurren afuera. Y otras empiezan cuando cerramos la puerta”, resume el equipo creativo.

El elenco y el equipo detrás de la obra

La puesta cuenta con un elenco integrado por Virna Mianzan, Sergio Matheos, Gabriela Castelli, Natalia Giliberti, Claudia Scornik, Patricio Pastor, Guillermina Massone y Juan Mazzoleni.

La producción está a cargo de GC Producciones, con asistencia de dirección de Vera Pisano, musicalización de Sergio Perotti, diseño de luces de Manuel Garzo y escenografía de Mercedes Barragán.

Cuando la esperanza no alcanza. (Foto: Prensa)

La obra tiene una duración aproximada de 70 minutos y se presenta los miércoles de octubre a las 21 en El Escape (Calle 44 nro 1443, La Plata).

Dónde y cuándo ver “Cuando la esperanza no alcanza”

Las funciones se realizan los días 9, 16, 23 y 30 de octubre a las 21 horas. Para más información y novedades, se puede seguir a la productora en Instagram @gc.produccionesartisticas.

La obra invita a reflexionar sobre las segundas oportunidades y esas verdades que, aunque intentemos ocultar, siempre encuentran la manera de salir a la luz.