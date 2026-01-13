Después de una primera temporada a sala llena, “La Máquina del Tiempo” vuelve a la cartelera porteña con una propuesta que promete sacudir al público.

La obra, basada en el clásico de H.G. Wells y dirigida por Luis Belenda, reestrenará el viernes 30 de enero a las 23:00 en el Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764, CABA).

Con una puesta visualmente deslumbrante y una narrativa cargada de emociones, la producción invita a sumergirse en un viaje por el tiempo y a repensar el rumbo de la sociedad actual.

El espectáculo cuenta con 12 artistas en escena y un despliegue escenográfico que transporta al espectador a universos distópicos, donde la curiosidad y el reencuentro humano se convierten en valores esenciales frente a la aceleración de la vida moderna.

Foto: prensa

Una adaptación que conecta el pasado y el presente

Bajo la dirección general de Luis Belenda y la producción ejecutiva de Matias Alarcón y Gisela Parapar, la obra busca tender un puente entre el debate filosófico de Wells y los dilemas del siglo XXI.

El escenario se transforma en un espejo de la vida cotidiana, donde el tiempo, el poder, la memoria y los desafíos éticos y tecnológicos se ponen en juego.

La historia sigue a un científico del 1900 que, decidido a descubrir el futuro de la humanidad, viaja al porvenir y se encuentra con una civilización dividida: los Eloi, herederos del hedonismo, y los Morlocks, oprimidos y convertidos en criaturas monstruosas. La pregunta central atraviesa toda la obra: ¿hacia dónde se dirige realmente la humanidad?

El equipo detrás de la experiencia

La producción, a cargo de la Agrupación Teatral ACUARELA (registro 11481 en el Instituto Nacional de Teatro Independiente), despliega un elenco encabezado por Luis Belenda (Wells), Jorge Feraudo, Leandro Ciardelli, Florencia Señorans, Manu Tolosa y María Marchessi.

El elenco de movimiento, que da vida a los Eloi y Morlocks, suma a Aylen Cerza, Miguel Villaverde, Alondra Quevedo, Franco Amado, Nahuel Aguirre y María Yasmin Josef.

El equipo creativo y técnico incluye a Lucas Furiasse y Florencia Gentile en escenografía e iluminación, Jorge Feraudo en diseño sonoro, y una banda sonora original compuesta por el propio Belenda. La dirección coreográfica está a cargo de Aylen Cerza y las escenas de acción, de Miguel Villaverde.

Una invitación a reflexionar sobre el futuro

“La Máquina del Tiempo” no solo deslumbra por su despliegue visual, sino que interpela al público con preguntas urgentes sobre el destino de la humanidad, el poder y la tecnología. La obra se presenta como una experiencia envolvente que recupera la esencia del teatro: provocar, emocionar y hacer pensar.

La cita es el viernes 30 de enero a las 23:00 en el Teatro Multiescena. Una oportunidad para dejarse llevar por un viaje en el tiempo y salir del teatro con más preguntas que respuestas.