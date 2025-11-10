La gran Gabriela Acher prepara una despedida a lo grande. El viernes 21 de noviembre de 2025, a las 20.30, la actriz y humorista se subirá por última vez al escenario del Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA) con su espectáculo “¿Qué hace una chica como YO en una edad como ÉSTA?”. Las entradas ya están a la venta por Entrada Uno y la expectativa es total.

La función será especial por donde se la mire. Antes de salir a escena, Gabriela Acher recibió el diploma de Personalidad Destacada de la Cultura, un reconocimiento entregado por la legisladora Graciela Ocaña en un acto cargado de emoción y aplausos.

Foto: prensa

Un show que rompe mitos y se ríe de la edad

Con su impronta única y ese carisma que la hizo inolvidable, Acher propone una charla al estilo TED, pero con mucho humor y picardía. El eje: la edad, los mandatos y el disfrute de la vida, sin importar si tenés 40, 50, 60, 70 o más.

La actriz se apoya en datos científicos (y en su infaltable ironía) para desafiar los prejuicios: según un estudio de la universidad de Taho Lindo, en Baja California, las mujeres de hoy se divierten un 1500% más que sus madres y abuelas.

¿El resultado? Una mutación genética que, a fuerza de voluntad (y alguna que otra hormona), logró atrasar 20 años el gen del envejecimiento.

Foto: prensa

¿Los 60 son los nuevos 40? El consultorio sentimental de Acher

En su clásico consultorio sentimental, Gabriela Acher dispara preguntas que hacen reír y pensar: “¿Los 60 son los nuevos 40? ¿Los 50 son los nuevos 30? ¿Los 40 son los nuevos 20?”.

Y, fiel a su estilo, deja un mensaje para las solteras: “¡Ánimo! Capaz que el amor de sus vidas… todavía no nació”.

La última función de “¿Qué hace una chica como YO en una edad como ÉSTA?” promete risas, reflexión y una mirada fresca sobre el paso del tiempo.

Una cita obligada para quienes quieren celebrar la vida, la madurez y el humor sin filtro.