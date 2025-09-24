A partir del jueves 2 de octubre de 2025, llega a la cartelera porteña Ensopados, una original propuesta de stand up teatral con misterio y humor gourmet, escrita por Daniel Botti y dirigida por Sandra Franzen.

Funciones en Teatro El Cristal, San José 243, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Días y horarios:

Jueves y viernes – 20:30 hs

Sábados – 21:00 hs

Entradas:

A la venta en la boletería del teatro

Online por Tu Entrada

¿Qué es Ensopados?

Ensopados es una obra que combina stand up, teatro e intriga, ofreciendo una experiencia única y sabrosa. Cuatro comediantes muy distintos se encuentran, sin entender por qué, citados en un bar para hacer stand up.

Entre sospechas, revelaciones y risas, el público se convierte en parte de una historia que hierve a fuego lento.

Con una puesta en escena dinámica y un guion que va del humor ácido a momentos tiernos, esta comedia con tintes de thriller se convierte en un plato teatral único. Ideal para quienes buscan una obra de teatro diferente en Buenos Aires, con un toque de misterio y mucho humor.

Elenco y equipo creativo

Elenco : Débora Longobardi, Ale Naviliat, Lolo Avegliano y César Aramis

Autor : Daniel Botti

Dirección: Sandra Franzen



