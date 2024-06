Fundación Sagai presenta la tercera temporada de + (Más) Teatro, un ciclo de obras seleccionadas con funciones gratuitas para todo público.

Las funciones son todos los lunes y miércoles de junio hasta noviembre.

La programación de este nuevo ciclo está conformada por 44 obras diferentes que pertenecen al circuito de teatro independiente de Buenos Aires y podrán verse en la sala Hugo Arana de la Fundación Sagai.

ENTRADAS PARA MÁS TEATRO DE LA FUNDACIÓN SAGAI

Las entradas se consiguen a través del portal de Fundación Sagai o en Alternativa Teatral.

Los días miércoles se habilitan las entradas para las funciones de los lunes y los viernes para las funciones de los miércoles.

La dirección de la Sala Hugo Arana es en 25 de Mayo 586 (CABA).

PROGRAMACIÓN COMPLETA DEL CICLO MÁS TEATRO CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Junio

Lunes 10 - SERÉ

Dirección: Lautaro Delgado Tymruk y Sofía Brito / Dramaturgista: Conrado Beretta

Actúa: Lautaro Delgado Tymruk

Sinopsis A partir del testimonio que dio Guillermo Fernández en 1985 durante el Juicio a las Juntas sobre su secuestro y fuga del centro clandestino de detención llamado Mansión Seré, un actor pondrá su cuerpo”.

Miércoles 12 - LOS INVISIBLES

Autor: Gregorio De Laferrere / Elenco: Rubén Ramirez, Laura Dantonio, Laura Wich, Anabella Valencia, Valentina De Carlo, Charlie Lombardi, Mauro Pelle, Miguel Vallcaneras, Juan López, Alejandra López Molina, Lucas Ghiglione y Atilio Farina / Dirección: Eleonora Maristany

Sinopsis: En Los Invisibles, Laferrere aborda con lúcido sarcasmo la práctica del espiritismo. Se vale para ello de un drama familiar en donde todos sus integrantes se someten con docilidad al padre de familia.

Miércoles 19 - YUNA, SOY YO

Director: Horacio Peña/ Autor: Marcela Ferradás, sobre la novela “Las primas”, de Aurora Venturini/ Elenco: Marcela Ferradás

Sinopsis: La famosa pintora Yuna Riglos es una minusválida reeducada que se salva por el arte pero a quien el temor a la caída no la abandona. Así, a lo largo del discurso con el que da por inaugurada la retrospectiva de su obra, es tomada por sus recuerdos en un devenir incesante de hechos y personajes que marcaron su vida.

Lunes 24 - PASTOR ALEMÁN

Directores: Franco Maurizi y Sofía Jaimot / Autor: Franco Maurizi /

Elenco: Pedro Maurizi, Victoria Maurizi, Diego Maurizi

SINOPSIS Recuerdos, cajas, fotos, VHS, pastores alemanes, y tres hermanos buscando entre todo eso y sus cicatrices la verdadera historia sobre el abuelo que alguna vez los hizo debutar en un escenario.

Miércoles 26 - LAS ENCADENADAS: LA REVUELTA

Director y autor: Juan Mako/ Elenco: Claudio Depirro, Cecile Caillon, Mónica Driollet, Diego Torben, Silvia Fortunato.

SINOPSIS: Noche de verano y lluvia torrencial en el cementerio municipal del pueblo de Carhué. Dos empleadas del crematorio y su jefe se debaten ante una circunstancia que podría cambiar de forma radical el destino de sus vidas.

JULIO

Lunes 1 - PAISAJE KM 31

Directores: Inda Lavalle, Lucila Garay, Matias Marshall./Autora: Lucila Garay / Elenco: Inda Lavalle, Lucila Garay, Matias Marshall

SINOPSIS: Una pequeña tapera en la ruta, un posible nacimiento y una muerte. Dos hermanas luchan para mantenerse unidas y vivas, mientras que la realidad y el poder parecen estar en su contra.

Miércoles 3 - EXTRANJERA LENTA

Directora: René Guerra/ Autoras: René Guerra y Flor Bobadilla Oliva/ Elenco: Flor Bobadilla Oliva

SINOPSIS: Un personaje, la última sobreviviente de su raza, nos envuelve en un sarcástico testimonio sobre su cultura, dejando entrever los mecanismos de usurpación y las lógicas civilizatorias instaladas en su territorio, hace siglos.

Miércoles 10 - LA CASA DE LAS PALOMAS

Directora: Victoria Hladilo/ Autora: Victoria Hladilo/ Elenco: Victoria Marroquin, Leandro Puertas, Dario Miño, Mercedes Quinteros, Victoria Hladilo, Rubén Ballester.

Sinopsis: La trastienda de un cumpleaños infantil se convertirá en el hervidero de las circunstancias de esa familia. Circularán panchos, torta y canciones, pero también palomas, batallas, billetes y amores.

Lunes 15 - LA PACIENCIA

Directora: Macarena García Lenzi./ Autora: Macarena García Lenzi/ Elenco: Valeria Giorcelli, Noelia Prieto, Karina Elsztein.

SINOPSIS: En un centro de cuidados intensivos, entre sueldos paupérrimos y jornadas extenuantes, dos enfermeras de turno noche cometen un error que deviene en fatalidad.

Miércoles 17 - VOLCÁN DE BRUJAS

Director: Ezequiel Tronconi / Autor: Victor Malagrino./ Elenco: Laura Cymer , Paula Carruega, Gabo Correa, Lucas Crespi, Juan Risso

Sinopsis: Lía vuelve a la isla que la vio nacer, con el aparente objetivo de realizar una nota turística. Entre las preguntas históricas y de color, empiezan a asomar destellos de su pasado que la llevan a enfrentar a su padre, rencoroso y detenido en un tiempo indefinido, gris.

Lunes 22 - SERÍA UNA PENA QUE SE MARCHITEN LAS PLANTAS

Director: Guillermo Cacace / Autor: Ivor Martinic /Elenco: Fernando Contigiani Garcia , Denisse Van der Ploeg, Esteban Iván Kukuriczka.

SINOPSIS: Habla sobre la ruptura de una relación amorosa. La crisis en la ruptura se abre cuando uno de los personajes no logra acordarse del acontecimiento más importante de la relación en los ojos del otro.

Miércoles 24 - CHRISTIANE, UN BIOMUSICAL CIENTÍFICO

Intérpretes: Belén Pasqualini / Piano en vivo: Belén Pasqualini

Música: composiciones originales de Belén Pasqualini, excepto por “Smoke Gets In Your Eyes”, de Kern y Harbach.

Sinopsis: Es un homenaje en vida a Christiane Dosne Pasqualini, reconocida investigadora científica, que llegó a los 22 años a Buenos Aires para trabajar junto al Premio Nobel Bernardo Houssay.

Lunes 29 - UNA FORMA MÁS HONESTA

Directora: Maruja Bustamante /Autora: Maruja Bustamante / Elenco: Aldana Illán , Nahuel Vec, Mariana “Cumbi” Bustinza, Liliana Weimer.

Esta obra fue escrita en medio de un tormento amoroso, es una autoficción: una mujer que no quiere decidir sobre el amor, quiere construir otra forma y no sabe por dónde empezar.

Miércoles 31 - DE PROFESIÓN MATERNAL

Dirección: Alejandro Vizzotti / Autora: Griselda Gambaro / Actúan: Sol Cintas, Cecilia Labourt, Elvita Onetto

SINOPSIS: La obra presenta el reencuentro de una madre con su hija Leticia, luego de cuarenta años de abandono. Completa la escena otro personaje: la pareja de la madre, Eugenia.

AGOSTO

Lunes 5 - DESDE LA LUNA

Autor: Pablo Iglesias / Intérpretes: Gisele Amantegui, Héctor Segura / Director: Pablo Iglesias

SINOPSIS: César espera reencontrarse con la Colo, su antiguo amor a quién no volvió a ver desde que regresó de la guerra, pero quien llega en su lugar es una extrovertida joven.

Miércoles 7 - BROTHERHOOD

Dirección y dramaturgia: Anahí Ribeiro

Elenco: María Forni, Ingrid Mosches, Mariano Sacco, Alfredo Sánchez, Agustín Corsi, Bárbara Majnemer, Julia Funari

Sinopsis: Brotherhood interpela los vínculos de sangre, los expone, pone sobre la mesa las verdades personales más profundas, y nos cuenta siete visiones de los hechos, siete formas de ser hijo.

Lunes 12 - Cocinando con Elisa

Por: Rodrigo Lacuadra

Directora: Mariana Emilia Giovine / Autora: Mariana Emilia Giovine.

Sinopsis: En una cocina de estancia, se establece un extraño y siniestro vínculo entre una cocinera, Nicole, y su ayudante Elisa.

Miércoles 14 - MONTE CHINGOLO

Director: Alejandro Viola/ Autores: Alejandro Viola y Leonel Giacometto

Elenco: Junior Pisanu, Elvira Massa, Martha Rodriguez.

Sinopsis Basada en un hecho real ocurrido en Argentina el 23 de diciembre de 1975, cuando un grupo guerrillero intenta el robo de armas del batallón de Monte Chingolo.

Lunes 19 - MIENTRAS SE VUELAN LOS CAMPOS

Directoras: Raquel Albéniz y Paula Etchebehere / Autor: Raquel Albéniz./Elenco: Constanza Marino, Claudio Pazos, David Masajnik.

Sinopsis: La sequía se ha apoderado del futuro de las siembras y de cualquier forma de vida animal. Elena Y Silvio viven los últimos tiempos en su chacra.

Miércoles 21 - LAS CARGAS

Director: Christian García / Autor: Christian García.

Elenco: Pablo Chao, Laura Nevole, Lucas Crespi.

Sinopsis: Todos somos madres, padres o hijos de alguien. Alguna vez fuimos amantes o somos amantes o amados, en multitud o en soledad. Somos algo a nuestro modo, familia, intento o lo que sea.

Lunes 26 - ENTRE TUS SIESTAS

Director: Santiago Javier Swi, Florencia Michalewicz, Brenda Inés Howlin / Autora: Brenda Inés Howlin. Elenco: Maria Debora Zanolli, Martin Tecchi

Sinopsis: Es una comedia que cruza el teatro, la danza y la música y se sumerge en el puerperio de una madre quien se enfrenta a la contradicción entre el amor por su hijo y la pérdida total de su vida.

Miércoles 28: LA LUZ QUE RECORRIÓ A MARGARETHE

Directoras: Antonella Valese y Stefania Koessl./ Autora: Stefania Koessl/ Elenco: Stefania Koessl.

Sinopsis: Una astrónoma alemana fallecida hace 300 años tiene la posibilidad, cada vez que es su cumpleaños, de recordar los momentos más importantes de su vida.