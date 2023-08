A los ocho años Valeria Archimó (47) descubrió su vocación y su pasión en la danza, cuando arrancó con gimnasia rítmica en River, y ya de adolescente decidió formarse en Danza Contemporánea en el teatro San Martín. Artista consagrada, la bailarina pasó por todas las instancias del oficio, creció y hoy en día dirige y protagoniza su propio espectáculo, donde comparte el escenario de Únicas, puertas al amor, en el teatro Broadway, con Sandra Mihanovich, Anita Martínez, Lourdes Sánchez y Cecilia Figaredo.

Orgullosa de la obra que creó a la par de Anita, Valeria explica: “Básicamente habla del amor y de que todos le seguimos abriendo la puerta al amor y a veces no sabemos si va a ser para toda la vida, va a haber una traición, una historia de postergación, una va a sufrir… Porque aunque se fracase, siempre se sigue intentando en el amor. Pase lo que pase, el amor es el motor de todos nosotros. Cuenta diferentes historias a través de la danza, y también tiene humor. El discurso que tiene es bastante femenino, aunque sea para todos, mucha gente se siente identificada”. Y de inmediato, la expareja de Guillermo Marín (53), productor del show, aclara a Ciudad: “¡Lo que digo en Únicas no es una historia autorreferencial! Es ficción, ja. Porque muchos se creen que hablo de lo que me pasó en la vida. Todas hacemos un personaje y el libro es de Anita Martínez, ella escribió los guiones”.

Separada del empresario teatral desde mediados de 2019 tras ocho años juntos, hoy Archimó vive con Teo (15), fruto de su relación con su expareja Gabriel, y con Ámbar (5), la hija que tuvo con Marín. Distendida, posa para la cámara en una producción de fotos y expresa su felicidad por su presente, luego de haberla pasado mal a nivel personal.

-¿Qué evaluación hacés de la temporada de Únicas, puertas al amor?

-Estamos chochas. Con Anita Martinez combinamos muy bien, no solo en el rol que tenemos de directoras en conjunto, sino también al armar el espectáculo juntas. Es una idea que desarrollamos juntas que nació desde la coreografía y que después plasmamos. Por suerte nos está yendo bárbaro. Está buenísimo poder combinar tan bien con alguien y que además todo fluya en pos del espectáculo, que una le sume a la otra. Hacemos un buen dúo, no hay competencia ni tenemos ideas contradictorias, la realidad es que no tuvimos diferencias hasta ahora. Encontré una gran artista y profesional, pero sobre todo una amiga en ella.

-Bromeando un poco, Únicas es el único espectáculo que produce tu expareja que no le genera dolores de cabeza… Solo por recordar los conflictos con Antonio Gasalla por un lado, y la discordia entre Sol Pérez y Mónica Farro en 20 millones por el otro.

-Ja, ja (risas pícaras). ¿Vieron cómo son las cosas? Es así. Es verdad. Somos cinco mujeres más todo el ballet y no generamos problemas. Al contrario. Vamos todos los días felices a hacer nuestro show, tiramos para adelante y disfrutamos muchísimo lo que estamos haciendo.

-¿Hay intenciones de hacer giras?

-Sí. Vamos a estar hasta el 15 de marzo en el teatro Broadway. Después estamos pensando en llevarlo de gira, lo estamos organizando. La intención es mantener todo el elenco actual.

-Sí. Estaba recién separada y por más que era una decisión tomada, que era lo que yo quería, que los dos queríamos, y demás, a veces cuesta transitar las rupturas. Fue un momento triste, de frustración, angustia porque algo se termina. En ese momento, si bien estaba bien con la separación, estaba triste. Y enterarme a poco de la separación del amorío entre Guille y Sol que sucedió o que pudo haber sucedido, como quieran llamarlo, claro que no me gustó. Tenía que ver con que habíamos hablado de que él estaba tanto conmigo, ¿entienden? Eso pega mal.

-¿Hay posibilidad de reconciliarte con Guillermo?

-No. Nuestra pareja terminó. Ahora sigue nuestra historia como padres de Ámbar.

-A siete meses de tu separación, ¿disfrutás de tu soltería?

-Sí. Empecé 2020 totalmente distinta, contenta con mi trabajo. No tengo pudor en contar que el año pasado fue de sanación, para recuperarme, tranquilizarme por todo lo que había pasado. Este año lo empecé bárbara, bien conmigo misma, con ganas de salir, cosa que antes no me había pasado porque necesitaba un tiempo de introspección. Necesité quedarme en casa con mis hijos, los fines de semana venían amigas para tener charlas de mujeres. Ahora, salgo a cenar después del teatro, salgo con amigas.

-Hace un tiempo se vio en televisión una fuerte discusión con Guillermo en plena avant premiere en un cine a la vista de todos donde le planteaste que deje de celarte porque algún día sí vas a "estar con un tipo". ¿Cómo está esa situación ahora?

-Con Guille está todo muy bien, muy claro. Seguimos siendo familia con Ambarita, nos llevamos bien, trabajamos juntos. Está todo muy charlado, tenemos buena comunicación. Nos apoyamos mutuamente, pero sabiendo que nunca más vamos a ser pareja, sino solo papás de Ámbar para siempre. Por suerte, ya se calmó todo, ya está. Igual, la distancia ayuda un poco, porque yo estoy en Buenos Aires, él en Mar del Plata, cuando nos juntamos es para ver a la nena y chau. Ja.

-¿Ya concretaste una cita con algún caballero?

-No, estoy ahí… Saliendo, viendo. No sé cómo se dará esa cuestión. Todos siempre esperan que una se ponga de novia con alguien. Además, a mi no me va esa onda del touch and go. Veré qué será lo que me presente la vida. Por el momento estoy muy tranquila. No me imagino mi vida sin una pareja. No estoy cerrada a conocer a alguien.

-¿Te llegan regalos al camarín o te mandan mensajes privados por Instagram?

-No me llegan ni flores ni chocolates al camarín, mensajes por redes me llegan miles, pero no contesto nada.

-¿Qué sueño te queda por cumplir?

-Únicas es un sueño cumplido, aunque siempre haya más cosas por hacer. En este show descubrí una veta mía que no había explotado, y me animé a actuar más. Siento que es un ámbito en el que me gustaría crecer más, poder incorporarlo a mi carrera, porque siempre fui bailarina, transmití con la danza y mi cuerpo, y no con la palabra. Me pareció un lindo desafío que todas podamos trascender el espacio de bailarinas que nos queda tan cómodo y poder hacer algo más. Siento que con la actuación se me abre un nuevo camino.

