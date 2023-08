Los primeros pasos de Jazmín Laport (24) en el medio fueron a sus 16 años como modelo de alta costura. Y no por ser la hija de Osvaldo Laport (63) y Viviana Sáez (58), sino por su imponente 1.78 metros de altura y su belleza natural que captó la atención de Claudio Cosano. "Desfilé dos o tres años con distintos diseñadores y eventos de pasarela, pero entendí que no era para mí. Quería tener la experiencia, pero creo que hay que estar bastante preparada psicológicamente para el mundo de la moda, porque el detrás de escena es muy especial y puede ser bastante duro", explica.

Una vez que dejó de lado su carrera de modelo, se dedicó de lleno a su vocación artística como actriz de teatro en pequeñas obras como Convivencia Obligada o Stocker. En cine, trabajó en el film de terror Noah, el origen del mal y en 4 metros, una comedia en la que compartió elenco con Victorio D’Alessandro, Paula Morales, Maite Lanata, Mario Pasik y su padre, entre otros. "Todavía no tengo claro, y no sé si algún día lo voy a tener, qué es lo que me gusta más, si el teatro, el cine o la televisión. En el teatro está la adrenalina de tener la gente adelante y sentirla, pero el cine es espectacular", analiza en un mano a mano.

"Soy partidaria de enamorarme de la persona, no del género, no importa si es un hombre o una mujer".

Y tras dos breves experiencias en televisión, la morocha anticipa que se lanzará como cantante: “Algo que me tiene loca y feliz es un proyecto musical muy copado que encaré, y de a poco le estoy dando forma. Me tiene muy contenta, porque canto desde hace mucho y casi nadie lo sabe porque me costaba mucho mostrarme cantando y me tiré a la pileta con todo”.

La temporada 2020 la encuentra en Burlesque Baires Show, obra donde canta, baila y actúa junto a su mamá, Viviana, dirigida por su papá, Osvaldo, y estelarizada por Rodolfo Ranni, Fabián Gianola, Yani Giovannetti, Pablo Sórensen, Fernando Corona y La Queen. Un rato antes de partir hacia el teatro Provincial, Jazmín posa para una producción de fotos en el parador Samsara Beach. Sin prejuicios, sorprende con su declaración de principios: “Soy partidaria de enamorarme de la persona, no del género, no importa si es un hombre o una mujer. Si bien todas mis parejas fueron hombres, bienvenido sea si me llegara a enamorar de una mujer”.

-¿Cómo estás llevando la temporada con tu mamá en el escenario y tu papá de director?

-Está siendo una experiencia increíble, se me está pasando rapidísimo, no puedo creer que ya hace un mes desde que debutamos. Es un disfrute total, una temporada de mucho aprendizaje. Es un placer estar otra vez sobre el escenario con mi mamá y con mi papá de director, sobre todo porque me llevo muy bien con ellos y es una oportunidad única. Antes había trabajado con mis viejos en Las Novias de Travolta, en 2016.

"Nunca había hecho cosas en la tele porque lamentablemente los papeles tienen parámetros en los cuales uno tiene que encajar, y en varias oportunidades me dijeron que no porque era muy alta y no me iban a poder conseguir pareja de ficción".

-¿La convivencia en Mardel es un problema?

-Estoy chocha porque nos estamos quedando en el hotel Provincial. En un principio pensamos en compartir habitaciones, pero fue un “no” rotundo. Cada uno tiene su espacio y casi que no nos vemos en todo el día. Estoy practicando para cuando vuelva y me vaya a vivir sola, siendo súper independiente. Estoy con ganas de independizarme, es mi plan para el 2020 y lo voy a concretar.

-¿Cómo es Osvaldo como director?

-Es un genio. Con mi viejos se aprende todos los días algo nuevo. Tiene una capacidad que no se puede creer, y lo digo como profesional, no como su hija. Su cabeza es como una máquina que no para de crear, y transmite. Es muy estricto, detallista y nos hizo ensayar un montó al llegar a la costa. Cuando uno propone, es permisivo y deja jugar a los actores, y si queda bien, lo incorpora. La realidad es que él la tiene muy clara.

-¿Cómo fue tu experiencia en televisión?

-Hice un bolo en 100 días para enamorarse y otro en Campanas en la Noche en una misma semana. Nunca había hecho cosas en la tele porque lamentablemente los papeles tienen parámetros en los cuales uno tiene que encajar, y en varias oportunidades me dijeron que no porque era muy alta y no me iban a poder conseguir pareja de ficción. La oportunidad en 100 días estuvo buenísima y me llegó porque mi papá escuchó que necesitaban una chica que haga de modelo para una escena con Marco Antonio Caponi, entonces, me propuso, me buscaron y les gusté. Me sentí súper cómoda.

-¿Cuanto medís?

-Mido 1.78 metros y no sé a quién salí. Para mí que soy adoptada. Mis papás son altos, pero los supero a los dos.

-¿Cómo es tu rutina para cuidar tu cuerpo?

-A mí me gusta mucho comer, pero como también me gusta sentirme bien respecto a mi cuerpo, entreno mucho. Unas cuatro veces por semana hago una rutina de entrenamiento funcional, y a algunas partes de mi cuerpo le pongo un poco más de peso, como la cola o los brazos para tornearlos. Hace poco arranqué a ser más constante con los electrodos, que me parecen un complemento espectacular, pero no para hacer eso solo. Siempre intento comer lo más sano posible, mucha verdura y agua, como para cuando me agarra el ataque a la hora de la merienda pueda comerme una porción gigante de torta con un submarino.

"Yo estudié desde muy chiquita canto, baile y teatro, y lo positivo de que prejuzguen es que cuando llega el momento de subir al escenario una sabe que está preparada para demostrar que va a dar todo".

-¿Sentís presión o prejuicios por ser la hija de dos artistas consagrados?

-Sí, totalmente. Antes lo tomaba como un problema y lo padecía, pero ahora me parece que es un problema de los otros. Siempre se señala a alguien, así es la sociedad. De hecho, me ha pasado que me digan “¿ahora te gusta cantar?”. Y la gente no sabe que una estudia, se prepara, conoce diferentes profes, toma distintas herramientas. Yo estudié desde muy chiquita canto, baile y teatro, y lo positivo de que prejuzguen es que cuando llega el momento de subir al escenario una sabe que está preparada para demostrar que va a dar todo.

-¿Estás soltera?

-Sí, me separé hace dos meses, pero fue una relación corta. Se terminó porque no coincidimos, porque admito que cuando una está en el medio y el otro es completamente ajeno, hay gajes del oficio que no entiende, como celos. Y no tengo ganas de sostenerle los mambos a otros. Suficiente con mis mambos. Y mi primer novio me duró cuatro años y se terminó porque el señor se portó muy mal, hizo todo lo que no tenía que hacer en una relación.

-¿Qué tan parecido a "Guevarita", el personaje de Osvaldo en Campeones, con respecto a tus parejas?

-Papá primero me consuela, pero es más de actuar en silencio. Para que reaccione a lo Guevara es porque está realmente hinchado y se le acabó su enorme paciencia. Tiene la filosofía de vida de que todo va a estar bien, tenemos unas charlas increíbles. El es más de darme consejos para que yo esté bien, y cuando estoy mal no le importa ir a hacerle algo al que me dañó, pero si se lo llega a cruzar, pobre de él… Todavía no pasó eso, pero quién dice que estemos cerca de que suceda.

-¿Qué otros proyectos tenés en carpeta además de irte a vivir sola?

-Algo que me tiene loca y feliz es un proyecto musical muy copado que encaré, y de a poco le estoy dando forma. Me tiene muy contenta, porque canto desde hace mucho y casi nadie lo sabe porque me costaba mucho mostrarme cantando y me tiré a la pileta con todo. Creo que tengo a uno de los mejores productores musicales de la argentina. Quiero que mis primeros temas sean poco previsibles, y si me preguntan cómo suena diría que tengo que inventar un nuevo género. Puede ser que se acerque al pop, pero que rompa con cosas que me gustan mucho como el flamenco, el latino. Quiero fusionar todo eso. Por el momento voy a arrancar sola hasta que pueda ir armando la banda. Es un proyecto muy personal y sale todo de mi bolsillo. Tengo un par de temas escritos ya, pero quizá les hagan algún retoque los productores.

"Lo que me sucede es que hay gente que me observa mucho pero no se acerca. Yo no sé si miran porque hay algo que les llame la atención y les da miedo y no vienen. Igual, si alguien me gusta soy de invitar a salir o encarar".

-¿Ya te encararon chicos o famosos en la temporada?

-No, la verdad que no. Del medio no se me acercó nadie, pero he tenido arrimes por ahí… Lo que me sucede es que hay gente que me observa mucho pero no se acerca. Yo no sé si miran porque hay algo que les llame la atención y les da miedo y no vienen. Igual, si alguien me gusta soy de invitar a salir o encarar. No me quedo esperando a que otro arranque porque capaz que no arranca nunca y se pierde la oportunidad. Este verano arranqué y me fue bien, ja. Yo tampoco uso apps de citas, si no conozco al menos un poco al otro, no me cabe encontrarme. Sí me han invitado a salir por Instagram.

-¿Cómo describirías a tu ideal de alma gemela?

-Sería hasta unos siete años mayor que yo, de personalidad fuerte, divertido y compañero en cuanto a mi profesión. En cuanto al físico, admito que me gustan más los morochos, pero soy más de llevarme por la personalidad del otro. Soy partidaria de enamorarme de la persona, no del género, no importa si es un hombre o una mujer. Si bien todas mis parejas fueron hombres, bienvenido sea si me llegara a enamorar de una mujer.

-¿Estás abierta a un amor sin géneros marcados ni etiquetas?

-Me parece que estamos evolucionado y es absurdo cerrarse a que a una solo le gusten hombres o mujeres, sino que creo que es más interesante enamorarse de la persona sin importar el género. Estuve solo con hombres, pero porque hasta ahora no me atrajo una mujer. No sé si estar con una mujer es una fantasía o una duda por aclarar, lo que digo es que estoy abierta a que me pasen cosas con mujeres, porque me parece hasta interesante.

"Se me tiraron dos veces mujeres en un boliche y me pareció genial porque fueron mucho más educadas que los hombres que me tocó esquivar".

-¿Te encararon mujeres?

-Sí. Se me tiraron dos veces mujeres en un boliche y me pareció genial porque fueron mucho más educadas que los hombres que me tocó esquivar.

-¿Besaste apasionadamente a una mujer alguna vez?

-Apasionadamente, no. Pero en la adolescencia lo tomé más como un juego y alguna que otra amiga bromeó y me dio picos.

-¿Te definirías como pansexual?

-Me parece que hay demasiadas definiciones y categorizaciones. No entiendo la necesidad de tanta etiqueta a todo. Me defino como criatura emocional. Y mis viejos son las personas con la mente más abierta que conozco. No tienen problemas y me bancan en todo, la sexualidad no es un tabú en mi familia.

Foto: Musepic

Peinado: Maria miller Lady Cruz - @miller.cruzosorio

Maquillaje: Verónica Dematteis Make Up - < span=""><>

Vestuario: Sweet Victorian - @sweetvictorian / Donata Indumentaria Mar del Plata - @donataindumentariamdq / Coppelia Indumentaria - @coppelia_indumentaria

Agradecimientos: Samsara Beach - @samsarabeach.mdq