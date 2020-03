Analía Franchín recreó el polémico momento en el que Esmeralda Mitre le pegó dos cachetadas

El escándalo que se vivió entre Anaía Franchín y Esmeralda Mitre este martes en el estudio de eltrece mientras se grababa Pasapalabra, sigue sumando capítulos. Ahora, luego de sorprender al hablar de un violento episodio que ya había vivido con la actriz tiempo atrás, la periodista recreó el tremendo momento.

"Tuvimos un conflicto antes. Bueno, no sé si fue un conflicto. A Esmeralda la conozco hace muchos años, hemos participado de algunos encuentros en común con Darío Lopérfido, su exmarido, o con otras exparejas. Siempre tuve buena onda", había dicho Analía en Siempre Show (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

"No me importa si fue una cachetadita o una piña que me bajaba los dientes. Me parece un abuso físico que vos me estés tocando la cara. Si la tengo que agarrar, le tengo que arrancar los pelos por maleducada, soberbia, desubicada y violenta". G-plus

Y agregó, ante la sorpresa de todos: "Un día me la crucé en una gala. Esmeralda se acercó y le digo ‘hola, Esme’. Y me dijo ‘a mí no me compares con Luciana Salazar, no tengo nada que ver con ella’ y me dio dos cachetadas en la cara. Como están escuchando. Fueron dos cachetaditas, como sobrándote. Siempre poniéndose en un grado de superioridad porque ella es más que todos".

Con la polémica instalada, Franchín volvió a tocar el tema en Hay que ver y recreó con el cronista del ciclo el momento a pura tensión que pasó con Esmeralda: "No quiero ser maleducada, pero me hizo así (y hace la demostración)".

Más sobre este tema Escándalo en la grabación de Pasapalabra entre Analía Franchín y Esmeralda Mitre: "Me voy, ¡no me dejo maltratar!"

"No me importa si fue una cachetadita o una piña que me bajaba los dientes. Me parece un abuso físico que vos me estés tocando la cara. Si la tengo que agarrar, le tengo que arrancar los pelos por maleducada, soberbia, desubicada y violenta. Pero en definitiva, me estaría convirtiendo en lo que es ella", cerró, tajante.