El gran halago de Virginia Gallardo a Alex Caniggia tras la polémica de MasterChef: "Confirmé que es un genio"

La noche del domingo se concretó la tan anunciada descalificación de Alexander Caniggia de MasterChef Celebrity 2, luego de que el mellizo de Charlotte faltara a la gala de eliminación. A tres semanas de que se filtrara el escándalo, Virginia Gallardo hizo una enfática reivindicación del hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia.

Simpatizante confesa del excéntrico mediático, la panelista de Intrusos afirmó: “Termino confirmando que es un genio”. Como Adrián Pallares la contradijo, Virginia se explayó: “Si era fanática, después de la jugada que hizo ayer no solo por el faltazo del que no estoy de acuerdo, soy más fanática. Él juega para él e hizo un streaming en vivo viendo el programa de donde lo descalificaron. Por supuesto, dio su versión de que no lo descalificaron, sino que renunció”.

En cuanto a la transmisión por Twich, Virginia Gallardo contó que para Alex Caniggia es un negocio por el que cobró gracias a sus miles de seguidores, y razonó que eso solo incrementa su fama: “Al día de hoy Viacom Telefe lo está buscando para hacer otro tipo de producto. Tiene un montón de otras propuestas, pero eso (la transmisión en vivo por redes) es lo que se viene. Tenemos al Kun Agüero, al que le sobra dinero y carrera pero está en streaming porque es lo que se viene. Los adolescentes están a full, es el nuevo negocio”.