Humbe regresa a Buenos Aires y esta vez lo hace en grande. El cantante, compositor y productor mexicano presentará su nuevo álbum “Dueño del Cielo” el próximo 29 de octubre en el Teatro Gran Rex, consolidando un vínculo que ya dejó huella en la ciudad.

El show promete ser una experiencia única, donde la poesía, la introspección y la emoción se entrelazan en un universo propio.

Tras reunir a más de 26.000 personas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México para la presentación oficial del disco, el artista aterriza en suelo argentino con la expectativa a flor de piel.

Del Vorterix al Gran Rex: una historia que sigue creciendo

Argentina no es un territorio nuevo para Humbe. En 2024, el artista debutó en el país con un Teatro Vorterix completamente agotado, confirmando una conexión profunda y genuina con su público local. Aquella noche marcó el inicio de algo grande, y hoy ese vínculo da un paso más.

Foto: prensa Humbe

El salto al emblemático Gran Rex no es casual: representa una ampliación natural en su recorrido artístico, sin perder la cercanía y profundidad que lo caracterizan. Las entradas ya están a la venta con 6 cuotas sin interés con Santander Río.

Un disco doble grabado en Islandia: cuando el cielo es refugio

“Dueño del Cielo” es mucho más que un álbum: es una experiencia expansiva, visual, casi cinematográfica. Con 22 canciones grabadas en Islandia, el disco refleja un proceso de transformación personal y artística donde nada quedó librado al azar.

“Cuando todo lo que conocías se ha reducido a cenizas, es momento de cambiar la forma en que contemplas la vida”, explicó Humbe al referirse al concepto que atraviesa la obra. Y esa frase define todo: después del colapso, llega la reconstrucción. El cielo aparece como refugio, horizonte y posibilidad de volver a empezar.

Foto: prensa Humbe

El álbum cierra una trilogía conceptual iniciada con ESENCIA (2023) y continuada con ARMAGEDÓN (2024), un recorrido simbólico que explora la vida, el amor, la pérdida y la destrucción. En este nuevo capítulo, el mensaje es claro: cuando todo se derrumba, queda mirar hacia arriba.

Una voz poética que nació tocando el piano en casa de su abuela

Originario de Monterrey, Humbe comenzó a tocar el piano a los nueve años en la casa de su abuela. Ese fue el inicio de un recorrido artístico marcado por la sensibilidad y una identidad sonora única.

A los 22 años fue nominado al Latin GRAMMY como Mejor Nuevo Artista, y desde entonces no paró de consolidarse como una de las figuras más singulares del pop alternativo en español.

Foto: prensa Humbe

Hoy desarrolla su carrera de manera totalmente independiente a través de su propio sello, PARASIEMPRE.wav Records.

Musicalmente, Humbe expande su universo con una paleta ecléctica: arreglos orquestales, sintetizadores, beats electrónicos y exploraciones rítmicas poco convencionales. Pero siempre con un eje claro: la emoción y la voz como centro narrativo.

Un show que promete ser tan íntimo como inmenso

El 29 de octubre, el Teatro Gran Rex será testigo de una noche donde las canciones funcionarán como puente entre la tierra y el cielo. Un show construido desde un lugar profundamente personal, donde cada canción se siente libre, íntima y honesta.

Foto: prensa Humbe

Humbe atraviesa uno de los momentos más profundos de su carrera, y Buenos Aires será parte de ese viaje. La cita está confirmada: el cielo cobra vida en la ciudad, y la única forma de vivirlo es estar ahí.