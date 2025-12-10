La espera terminó: Midnight Til Morning, la banda de pop rock que explotó en redes y plataformas tras su paso por Netflix, anunció su primer show en la Argentina.

El grupo se presentará el jueves 16 de abril a las 20:00 en Niceto Club (Niceto Vega 5510), en el marco de su World Tour 2026.

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 12 de diciembre a las 10:00 en venti.com.ar.

Además, quienes sean clientes de BBVA podrán acceder a 3 cuotas sin interés, una oportunidad ideal para no perderse el debut de la banda en suelo porteño.

Foto: @midnighttilmorning_

De Netflix al escenario: la historia detrás de Midnight Til Morning

Midnight Til Morning nació frente a las cámaras, pero su química trascendió la pantalla.

El grupo se formó en tiempo real durante el reality “Building the Band” de Netflix, donde los australianos Conor Smith (22) y Mason Watts (25) se unieron a los estadounidenses Shane Appell (22) y Zach Newbould (22) tras audiciones a ciegas.

El resultado fue explosivo: cuatro talentos con carreras solistas previas, que fusionaron sus estilos en un sonido fresco y potente, mezclando lo mejor del pop y el rock actual. Su sencillo debut, “Bye”, coescrito junto a referentes como Benson Boone, Harry Styles, Sabrina Carpenter y Shawn Mendes, marcó el inicio de un año clave para la banda.

Foto: @midnighttilmorning_

Una conexión que traspasó la pantalla y conquistó al público joven

La historia de Midnight Til Morning atrapó a miles de fans que siguieron cada paso del grupo en el reality. La intensidad y la conexión entre los integrantes, sumadas a sus voces y armonías, generaron un fenómeno que fue mucho más allá de un simple debut televisivo.

“La conexión fue instantánea y ahora somos muy cercanos, nos sentimos muy cómodos el uno con el otro”, contó Mason Watts, que empezó a cantar en bares de karaoke y fue creciendo hasta presentarse en Big Sound, una de las conferencias musicales más importantes de Australia.

Por su parte, Conor Smith se crió en la Costa Central de Nueva Gales del Sur y encontró en la música un refugio para expresarse. Aprendió de manera autodidacta, primero con el ukelele y después con la guitarra, y volcó sus vivencias en la composición de canciones.

En Estados Unidos, Shane Appell arrancó con la batería a los cinco años y luego sumó guitarra y composición. Aunque es un showman arriba del escenario, se define como alguien reservado y familiar, clave para mantener el equilibrio del grupo.

El cuarteto se completa con Zach Newbould, de Massachusetts, que cantaba antes de hablar y a los diez años ya componía y actuaba en vivo. Su pasión por las melodías emotivas y las voces potentes lo llevó a construir una base de fans fieles y un estilo propio.

El respaldo de la industria y una gira mundial que promete

Con el respaldo de Chugg Music y la gestión global de Andrew Stone y Michael Chugg AM, Midnight Til Morning se consolidó como una de las bandas jóvenes más trabajadoras y prometedoras del momento. “Son una de las bandas más trabajadoras que he conocido, y son tan jóvenes, con tanto tiempo por delante. Creemos que el futuro es increíblemente brillante para MTM”, aseguró Stone.

El fenómeno no tardó en explotar: momentos virales, millones de reproducciones en streaming y una legión de seguidores que crece día a día, atraídos por la energía, el carisma y el corazón de la banda.

Ahora, Midnight Til Morning sale de la pantalla y pisa fuerte en los escenarios del mundo. Su show en Buenos Aires promete ser una fiesta de pop rock, con toda la potencia y la emoción que los convirtió en la banda sensación del momento.