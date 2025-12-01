Beret lo hizo de nuevo. El cantante y compositor español presentó su tercer álbum de estudio, titulado “Lo bello y lo roto”, y ya se convirtió en tema de conversación entre sus fanáticos y en las redes sociales.

El lanzamiento marca un nuevo capítulo en la carrera del artista, que supo conquistar al público con su estilo único y letras cargadas de emoción.

Con este disco, Beret busca explorar los contrastes de la vida, mezclando momentos de alegría y dolor en cada una de sus canciones.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles del álbum, la expectativa es enorme.

Foto: prensa Beret

Los seguidores del músico esperan encontrar en “Lo bello y lo roto” esas historias sinceras y melodías pegadizas que lo llevaron a la cima de la escena musical.

El disco llega en un momento clave para Beret, que sigue consolidando su lugar como uno de los referentes de la música en español.

Su capacidad para conectar con el público y transmitir sentimientos profundos lo posiciona como una de las voces más auténticas de la actualidad.

Por ahora, solo queda esperar para descubrir cada una de las canciones de este nuevo trabajo y ver cómo “Lo bello y lo roto” deja su huella en la industria.