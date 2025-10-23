La superestrella global Shakira celebra este año, junto a Spotify, el aniversario del lanzamiento de dos de los álbumes que más han dejado huella en su carrera y siguen impactando a nuevas generaciones.

Hace 30 años, Shakira lanzó Pies Descalzos, un álbum que le abrió las puertas a Latinoamérica gracias a temas como “Estoy aquí”, “¿Dónde estás corazón?” y la mundialmente conocida y querida “Antología”.

Una década más tarde, la icónica artista colombiana lanzó Fijación Oral, Vol. 1 y Oral Fixation Vol. 2, dos álbumes que llegaron tras la internacionalización, uno en inglés y otro en español, demostrando la universalidad y el atractivo global de la cantante. De las producciones se desprenden éxitos como “La Tortura” con Alejandro Sanz, “Día de Enero”, “Las de la Intuición” y “Hips Don’t Lie”.

Shakira, de festejo (Foto: gentileza de prensa)

Fijación Oral, Vol. 1 le otorgó a Shakira el tercer premio GRAMMY® de su carrera, al imponerse en la categoría de Mejor Álbum de Rock/Alternativo Latino. En los Latin GRAMMYs®, la producción recibió cuatro premios: Álbum del Año, Canción y Grabación del Año por “La Tortura” y Mejor Álbum de Pop Vocal Femenino.

Para la serie Spotify Anniversaries, Shakira comparte historias inéditas sobre sus producciones mientras reflexiona sobre el impacto de estos álbumes que, cada uno en su momento, la catapultaron a ser una de las artistas más queridas de su natal Colombia y de toda Latinoamérica. Mirá el primer episodio aquí.

Los episodios incluyen presentaciones especiales en las que Shakira interpreta algunos de sus éxitos más queridos por los fans. En la primera entrega, Shakira invitó a su compatriota Beéle y a la superestrella británica Ed Sheeran, de la icónica “Hips Don’t Lie”. Los EPs de estas nuevas versiones estarán disponibles exclusivamente en Spotify.

Pies Descalzos y Fijación Oral (Vol. 1 & 2) superan los 6.100 millones de reproducciones globales (incluidas más de 955 millones en Estados Unidos) y continúan resonando entre generaciones, con oyentes de la Generación Z impulsando más de la mitad de las reproducciones de Fijación Oral.

