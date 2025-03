Wilco, la icónica banda de Chicago, referente indiscutido del rock independiente, se presentará el 30 de mayo de 2025 en el Complejo Art Media, marcando su regreso tras su última visita en 2016.

Este esperado show será una oportunidad única para disfrutar de su inconfundible sello.

Con más de 30 años de trayectoria, múltiples premios Grammy y una capacidad inigualable para reinventarse, Wilco ha dejado una marca imborrable en la música.

Desde su legendario “Yankee Hotel Foxtrot” hasta sus más recientes lanzamientos, la banda liderada por Jeff Tweedy ha sabido mezclar folk, rock experimental y una sensibilidad lírica profunda que ha conquistado al mundo.

CONOCÉ MÁS SOBRE WILCO

Hablar de Wilco es hablar de rock americano en estado puro. En treinta años, la banda de Chicago ha conseguido avivar las brasas del alt-country, grabar discos más cercanos al pop como “Summerteeh”, imaginar cómo sonaría un mix entre The Beatles y Sonic Youth, e incluso de sintetizarlo todo en un puñado de letras, como “Yankee Hotel Foxtrot”.

Compuesto por Jeff Tweddy, John Stirratt, Glenn Kotche, Pat Sansone, Nels Cline y Mikael Jorgensen, Wilco se maneja con idéntica soltura por el pasado y el futuro, deslizándose con facilidad y gracia, sin perder la compostura. Camaleónicos e inquietos, abrazan los clásicos mientras se postulan como abanderados del art-rock.

No es extraño, entonces, que la segunda gira latinoamericana del conjunto celebre sus más recientes álbumes “Cousin” (2023) y EP “Hot Sun Cool Shroud”, el relanzamiento de “The Whole Love” (2024) y la reedición de su quinto disco de estudio “A Ghost is Born” (2025), además de su extensa carrera.

A casi diez años de su primer show en Argentina y tras el extenso relanzamiento de su último trabajo —una versión expandida de nueve vinilos/CDs con material inédito, demos y un show en vivo, y una edición deluxe con 65 outtakes, además de un libro con fotografías inéditas escrito por Bob Mehr—, los norteamericanos redoblan la apuesta y tientan a quienes, tras el festival BUE de 2016, han contado los días para volver a verles. Y es que Wilco ofrece una experiencia sonora inmersiva, con interpretaciones cargadas de energía y emotividad.

Fuerza, vigencia y experimentación al desnudo: la aclamación de la crítica lo evidencia, pero también los engrandece. En palabras de NPR, “ver a Wilco en el escenario es escuchar lo mejor de lo mejor”.

Se dice que veinte años no es nada; a Wilco le bastó con la mitad de ellos para cambiar su historia. Y es que en cuestión de años su propagación levó hasta conquistarlo todo: de un line-up coral con grandes colegas y artistas de renombre a una presentación propia en el país más sureño del mundo, con fanáticos agolpados en cada lugar donde suenen sus acordes y una fascinación masiva recubierta con un velo de misterio irresistible.

