El legendario Paul McCartney ha arrancado con gran éxito la etapa sudamericana de su esperado Got Back Tour, y lo hizo nada menos que en el emblemático Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Con una duración cercana a las tres horas y un repertorio de más de 30 canciones, el espectáculo dejó huella en los corazones de los fanáticos.

Después de una década de ausencia, McCartney regresó por tercera vez al país sudamericano, donde miles de seguidores corearon sus icónicas canciones en un estadio completamente lleno.

LAS FOTOS DE PAUL MC CARTNEY Y SU GOT BACK TOUR EN URUGUAY

QUÉ TEMA DE THE BEATLES CANTÓ PAUL MCCARTNEY POR PRIMERA VEZ

El setlist incluyó clásicos de The Beatles, Wings y su carrera en solitario, demostrando la versatilidad y el legado intemporal del músico británico.

La gran sorpresa de la noche fue la interpretación de “Now and Then”, la última canción de The Beatles, lo que generó una ovación enérgica y emoción palpable entre los presentes.

Sin duda, esta presentación en Uruguay marca un inicio inolvidable para la gira por Sudamérica, y promete mantener la magia viva en cada parada.

EL SETLIST DE PAUL MCCARTNEY EN URUGUAY

‘A Hard Day’s Night’

‘Junior’s Farm’

‘Letting Go’

‘She’s a Woman’

‘Got to Get You Into My Life’

‘Come On to Me’

‘Let Me Roll It’

‘Getting Better’

‘Let ‘Em In’

‘My Valentine’

‘Nineteen Hundred and Eighty-Five’

‘Maybe I’m Amazed’

‘I’ve Just Seen a Face’

‘In Spite of All the Danger’

‘Love Me Do’

‘Dance Tonight’

‘Blackbird’

‘Here Today’

‘Now and Then’

‘New’

‘Lady Madonna’

‘Jet’

‘Being for the Benefit of Mr. Kite!’

‘Something’

‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’

‘Band on the Run’

‘Get Back’

‘Let It Be’

‘Live and Let Die’

‘Hey Jude’

‘I’ve Got a Feeling’

‘Birthday’

‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)’

‘Helter Skelter’

‘Golden Slumbers’

‘Carry That Weight’

‘The End’

PAUL MCCARTNEY EN BUENOS AIRES Y CÓRDOBA

¡Paul McCartney en Argentina! A pocos días de su llegada al país, confirmó nuevos tickets a la venta para sus shows en River, el 5 y 6 de octubre; así como también para su show en Córdoba, que será el 23 de octubre en el Estadio Kempes.

Las nuevas entradas para el estadio de River (Buenos Aires) están a la venta en All Access.

El medio de pago es Santander America Express.