Celebrando 25 años de historia, el Cosquín Rock anuncia su grilla para su edición 2025 que se celebrará el 15 y 16 de febrero del 2025 en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba.

ENTRADAS COSQUÍN ROCK 2025

Todos los medios de pago. Se mantienen las 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA comprando con MODO.

Venta oficial únicamente por el portal de Cosquín Rock.

GRILLA COMPLETA DE COSQUÍN ROCK 2025

Grilla confirmada del Cosquín Rock 2025.

LOS PIOJOS - DEADMAU5 - BABASONICOS - AIRBAG - DIVIDIDOS - NO TE VA GUSTAR - WOS - NICKI NICOLE - DILLOM - RATONES PARANOICOS - LAS PASTILLAS DEL ABUELO - LAS PELOTAS - SKAY Y LOS FAKIRES - LUCK RA - MARIANO MELLINO - LA DELIO VALDEZ - JULIAN JEWEIL - POPOF X SPACE 92 - LOS AUTÉNTICOS DECADENTES - GUASONES - CA7RIEL Y PACO AMOROSO - EL MATÓ A UN POLICIA MOTORIZADO - LA VELA PUERCA - PECES RAROS - TURF - CONOCIENDO RUSIA - BANDALOS CHINOS - JAVIERA MENA - NAFTA - BHAVI - SILVESTRE Y LA NARANJA - CRUZANDO EL CHARCO - EL PLAN DE LA MARIPOSA - LOS TIPITOS - FER RUIZ DÍAZ - INDIOS - EL ZAR - KOINO YOKAN - JUAN HANSEN LIVE - EMANUEL HORVILLEUR - SWAGGERBOYZ - VAPORS OF MORPHINE - LOS ESPÍRITUS - HILDA CANTA A CHARLY - JÓVENES PORDIOSEROS - MASSACRE - PITI FERNANDEZ - WINONA RIDERS - ZOE GOTUSSO - MEMPHIS LA BLUSERA - LA CHANCHA MUDA - SIDDHARTHA - TRIBUTO A PAPPO: MIGUEL VILLANOVA - CELESTE CARBALLO - LUIS ROBINSON - BOLSA GONZALEZ - MANU MARTÍNEZ - POLENTA - IVAN SINGH & SHERYL YOUNGBLOOD - SOL ORTEGA - SANTI CELLI - INAZULINA - FONSO Y LAS PARITARIAS - THE RITHIM GAMBLERS - GENITALLICA - LOS BÚFALOS SEDIENTOS - K4 - MAIA DROS - CLAUDIA SETTE Y TOYO BAGOSO - DANIELA MILAGROS - HIJO DE LA TORMENTA - LUPE - VINOCIO - SOL BASSA - MABEL - CINDY COLEONNI BAND - YULIE Y VANE RUTH - PAMPA - J CATRIEL - GABA - UMA - CESAR VALDOMIR BLUES BAND - MARI POLE ft: NICO RAFFETTA - THE GINGER HEARTS - SIVINSKI - MARLENE SUCHY & THE SUPER SAX - MARTI DEATH - PAPI CHIMI ROMERO & BROSSOUL - LOS MENTIDORES.

Los Piojos eligieron regresar al festival luego de agitar 7 estadios. También se celebrarán los 25 shows ininterrumpidos de Las Pelotas en Cosquín, que junto a la aplanadora Divididos ya son piedras fundacionales de este festival.

Cosquín Rock 2025 tendrá el lujo también de recibir a icónicas agrupaciones que no se presentarán en ningún otro festival como Airbag, Ratones Paranoicos y No te va a Gustar.

Consagrados artistas argentinos, que han escrito la historia de nuestra música volverán a pisar este glorioso escenario: Skay y Los Fakires, Los Auténticos Decadentes, Babasónicos, Guasones, Emanuel Horvilleur, Turf, Los Tipitos, Massacre, entre muchos otros.

Junto a una generación extraordinaria que viene llevando el pulso con la bandera bien en alto como El Mato a un Policía Motorizado, Conociendo Rusia, Peces Raros, La Delio Valdez, Cruzando el Charco, Vándalos Chinos, El Plan de la Mariposa, y una selección imbatible de música emergente que da vida al under más puro del rock nacional.

El movimiento urbano que está revolucionando la música también se hará presente con embajadores que la están rompiendo internacionalmente, así la talentosa Nicki Nicole debutará por primera vez en el festival, en una potente grilla que incluye a Wos, Dillom, Catr7el y Paco Amoroso con sus nuevos materiales e impactantes shows.

Otras de las sorpresas de esta programación aniversario es sin dudas la participación de Deadmou5. El reconocido DJ candiense llevará al Valle de Punilla su explosivo set de canciones. Y a la selecta presencia house y techno del Cosquín se sumará la figura en ascenso de Mariano Mellino.

El cuarteto y la gran fiesta llegará con la primera vez de Luck Ra en el festival, una de las revelaciones de la música popular argentina.

Por otro lado, a la seguidilla de novedades de esta edición especial se sumarán las acciones vinculadas a Desembarco Cosquín Rock, una serie de presentaciones en formato despojado y acústico de queridos artistas que acompañaron durante estos 25 años de camino.