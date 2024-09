Rock in Rio 2024, que cumple 40 años, se realizará los días 13, 14, 15, 19, 20, 21 y 22 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil. Esta es la grilla que no puedes perderte.

Line Up Rock in Rio 2024

Entradas para Rock in Rio 2024

Edición del 40 aniversario de Rock in Rio 2024

7 etapas

Más de 750 artistas

500 horas de experiencia

385.000 metros cuadrados de superficie para eventos (el equivalente a 54 campos de Maracaná)

90.000 m² de césped artificial

110 km de cables eléctricos (el equivalente a casi 15 vueltas a la laguna Rodrigo de Freitas)

112,8 toneladas de escenografía en toda la Ciudad del Peñón

1018 cabinas de aseo

176 fuentes

145 metros lineales de zona VIP (20 más que en la edición de 2022)

400 metros entre el Escenario Mundo y el Escenario Puesta de Sol

2000m2 de LED en toda la ciudad del peñón

Sobre el Día de la Mujer:

Con motivo del 40 aniversario de Rock in Rio, el festival celebra el poder femenino anunciando el regreso del “Día de ellas”, con un cartel 100% femenino en todos los escenarios el 20 de septiembre.

Esta es la segunda vez que Rock in Rio reserva un día entero exclusivamente para espectáculos de artistas femeninas - la primera fue en la edición de reunión en 2022, cuando Dua Lipa fue la cabeza de cartel en el Escenario Mundo.

Escenario mundial

El gigantesco Escenario Mundial permanecerá en su lugar, pero recibirá nuevos elementos que le darán un aspecto aún más moderno. Para que el público no se pierda ni un detalle de los espectáculos, se instalarán nuevas pantallas LED en el escenario. Habrá 830m2 de LED, divididos en seis pantallas. El tradicional espectáculo de fuegos artificiales que marca la apertura y el cierre de las actuaciones en el Escenario Mundial ha sido confirmado y promete emocionar al público.

86 módulos escenográficos idénticos que giran sobre su propio eje, creando una dinámica minimalista

550 kg es el peso de cada módulo escenográfico

30 metros de altura

104 metros de largo (casi dos piscinas olímpicas)

830 m² de LED

335 toneladas de estructura, con 60 toneladas sólo de decorado

Escenario Sunset

En el año del 40º aniversario de Rock in Rio, por primera vez en su historia, el Escenario Sunset, favorito del público y de la crítica, tendrá la misma boca de escenario que el escenario gigante.

El Sunset también tiene una nueva ubicación dentro de la Ciudad del Rock. Con la llegada de la Aldea Global, el escenario, que ha ganado protagonismo a lo largo de los años, cambia de ubicación.

Con un ángulo privilegiado, el Sunset ocupa el lugar que antes albergaba Rock Street, dando la bienvenida al público a un espacio aún más amplio donde los aficionados podrán ver los espectáculos con mayor comodidad.

27 metros de altura

95 metros de largo

341 m² de paneles LED

198 toneladas de estructura, incluidas 18 toneladas de decorados

Aldea Global

La nueva zona de la Aldea Global ofrecerá un viaje arquitectónico y musical a través de los continentes en una experiencia inmersiva sin precedentes.

El escenario de la Aldea Global estará situado en el mismo lugar que ocupó Espaço Favela en la reunión de 2022.

Espacio Favela

Si en la edición de 2022, el Espaço Favela innovó en términos de escenografía, aumentó su tamaño y ahora cuenta con grandes pantallas en los laterales para albergar al dream team de las comunidades y suburbios de Río, hoy cuenta con una nueva y privilegiada ubicación.

Feria del bombo de Babilonia

En una asociación sin precedentes con el alma de Río, Rock in Rio trae Babilônia Feira Hype a Cidade do Rock. La feria de moda, arte y diseño más popular de Río de Janeiro se ubicará junto a la Ruta 85 y será una nueva experiencia para los aficionados. La Feria Hype también promoverá el espíritu empresarial y fomentará la economía creativa en el estado de Río de Janeiro.

New Dance Order

El escenario New Dance Order llega con varias novedades en su programación y cobra aún más protagonismo en la Cidade do Rock para esta edición. La organización garantiza grandes nombres nacionales e internacionales de la escena electrónica en el cartel, que ya cuenta con Alison Wonderland, Dj Snake y Deadmau5 como cabezas de cartel.

Ruta 85

Como en un túnel del tiempo, uno de los lugares más populares para los clics y selfies, el espacio dedicado al año en que Rock in Rio cobró vida, la Ruta 85, vuelve en 2024. Route 85 cuenta con una escenografía inspirada en la época de la primera edición del festival.

Supernova

Éxito en las dos últimas ediciones de Rock in Rio, en 2019 y 2022, Supernova vuelve a confirmar su presencia. En asociación con Filtr Music Brasil, plataforma de entretenimiento de Sony Music Brasil, que tiene en su ADN la curación de contenidos, el cartel del local seguirá el concepto de “Fábrica de Sueños”.

El escenario creado en colaboración con Filtr Music Brasil cuenta con un cartel variado, con actuaciones de nuevos talentos y artistas consagrados en el espacio: Major RD, Nagalli, Dead Fish, Lil Whind, Cynthia Luz, Jean Tassy y DJ Topo son los cabezas de cartel.

Plaza del Gourmet

Por primera vez, la Plaza del Gourmet contará con un menú firmado por un chef de renombre. Heaven Delhaye, propietario de los aclamados restaurantes D’Heaven, Heaven Cucina, Nonna Per Heaven y SpongeBob Burger & Restaurant.

El lugar tiene una superficie de 2.000 metros cuadrados, con capacidad para 2.700 personas, un ambiente climatizado, así como bares que ofrecen cervezas especiales del Grupo Heineken. Abierto desde las 14:00 horas, hasta las 03:00 horas.

Club Lounge

Estará situado frente al Escenario Sunset, a sólo 200 metros de distancia, lo que permitirá una visión sin obstáculos de las actuaciones. Además de las vistas, el Lounge Club ofrecerá servicios gratuitos de maquillaje, peluquería, tatuajes y masajes, así como una azotea, una zona de descanso, un ascensor para discapacitados, un restaurante, un bar de cerveza y licores y diversas actividades interactivas.

Música

Tras el éxito del espectáculo “Uirapuru” en 2022 y “The Town - The Musical” en The Town, el festival presentará el musical “Dreams, Mud and Rock and Roll”.

5m de formadores escenográficos

Campana escénica de 2,55 m

10,5 metros de muros escenográficos

Boca de etapa de 40 m

144 m² de LED

Juegos

diversas actividades, entre ellas cinco atracciones gigantes que convierten el evento en un gran parque de atracciones: noria, MegaDrop, Discovery, tirolina y montaña rusa.

Primera clase

First Class Transport, un éxito en las pasadas ediciones de Rock in Rio, seguirá ofreciendo el servicio. Con más de 16 puntos de embarque en toda la ciudad de Río de Janeiro y otros 16 en Río y São Paulo, los pasajeros serán transportados en autobuses ejecutivos.

Mundo del rock

- Las mujeres representan el 60% de la mano de obra de Rock World.

- Las mujeres representan el 65% del liderazgo de Rock World.

- Rock World y otras empresas que forman parte del Grupo Dreamers se benefician y replican las acciones del Comité de Diversidad del Grupo Dreamers.

- La Política para Combatir la Violencia contra las Mujeres es un documento vivo, que se va actualizando en función de las demandas y las leyes.