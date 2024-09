Se conoció el lineup de #LollaAR para el fin de semana del 21 al 23 de marzo de 2025, cuando el Hipódromo de San Isidro se vestirá de fiesta para una edición única por el décimo aniversario del megafestival.

LINE-UP DE LOLLAPALOOZA ARGENTINA 2025

La edición 2025, presentada por FLOW, tiene un line-up que es una verdadera fiesta: Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Tool, RüFüs Du Sol y Tan Bionica son los headliners de la grilla.

Además, estarán el estadounidense Benson Boone, la estrella en ascenso Tate McRae, los hit-makers Foster The People, Teddy Swims y su fusión con el soul, los embajadores del indie pop The Marias, Girl in Red, la noruega embajadora del bedroom pop que estuvo de gira con Taylor Swift, y el inglés de origen chipriota Artemas.

La edición 2025, presentada por FLOW, será el aniversario número diez del desembarco del #LollaAR.

Fundado por Perry Farrell de Jane’s Addiction, el rock sigue latiendo fuerte en Lollapalooza, segmento que encabezará Tool y continuará con la presencia de Sepultura. Fontaines D.C. llevará las cosas a una nota post-punk, y no faltarán novedades como la banda irlandesa Inhaler.

Como cada año, subirán a los escenarios de #LollaAR talentosos artistas argentinos: Wos, Ca7rielL & Paco Amoroso y la argentino-española Nathy Peluso.

La electrónica sigue ganando terreno de la mano de los jefes de la indietrónica Parcels, Caribou y DJs como Zedd, Charlotte de Witte, James Hype, BLOND:ISH y Barry Can’t Swim.

Habrá fusión de reggae, funk, soul y rock con la banda venezolana Rawayana, funk psicodélico de la mano de Balthvs, electropop con Francisco Victoria, y para los amantes de la canción, Mon Laferte. Se suma Michael Kiwanuka, el británico de origen ugandés.

ENTRADAS PARA LOLLAPALOOZA ARGENTINA 2025

El festival tendrá lugar durante el 21, 22 y 23 de marzo de 2025 en el Hipódromo de San Isidro.

Se abre la instancia de preventa 4. Los tickets ya están en venta únicamente a través de All Access.