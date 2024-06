Después de haber sido reconocida como Mujer Latina del Año de Billboard, la artista internacional Karol G estrena “Si Antes Te Hubiera Conocido”, su nuevo single.

Este merengue promete capturar los corazones de sus fans a nivel mundial, destacando el impacto global de la música latina en la cultura popular a nivel mundial, con Karol G como la artista principal de esta significativa colaboración.

El single, producido por Coke Studio, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Karol G

MIRA EL VIDEO DE “SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO” DE KAROL G

La canción, acompañada de un video, dirigido por Pedro Artola, producido por WeOwnTheCity y grabado en la República Dominicana, desarrolla su historia en un acogedor lugar junto a la playa.

Karol interpreta el papel de una mesera a la que una compañera reta y empodera a cantar en el karaoke. Cuando la artista comienza a interpretar la canción, un ambiente de celebración se extiende a todos los presentes, convirtiéndose en una fiesta tan grande que ni siquiera la policía puede resistirse.

Karol G

Este video capta el auténtico sabor caribeño, transmitiendo la vibrante energía de la música de Karol y de todos los participantes bailando con ella.

Karol G

LETRA DE SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO, DE KAROL G

Ke lo ke

Estamos a rulay

Empezó el verano

Fuego

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

Seguramente,

Estarías bailando esta conmigo,

No como amigos

Sino como otra cosa,

Usted cerca me pone peligrosa,

Por un besito

Hago cualquier cosa

La novia suya me pone celosa

Y aunque es hermosa

Ey!

No te va a tratar como yo,

No te va a besar como yo,

No está tan rica, así como yo

Ella es timida y yo no,

Con estas ganas que tengo yo,

Me atrevo a comerme a los dos,

Hoy estás jangueando con ella,

Pero (mmm)

Después tal vez no

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

Seguramente,

Estarías bailando esta conmigo,

No como amigos

Ey!

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

Seguramente,

Estarías bailando esta conmigo,

No como amigos

Ey!

Y yo te veo y no sé

Cómo actuar

Bebé pa’ conquistarte

Que me pasen el manual

Espero lo que sea,

Yo no me voy a quitar

Tengo fe que esos ojitos

Un día me van a mirar

Yo me caso contigo,

Mi nombre suena bien con tu apellido

Estoy esperando el primer descuido,

Pa’ presentarte como mi marido

Yo me caso contigo,

Mi nombre suena bien con tu apellido

Estoy esperando el primer descuido,

Pa’ presentarte como mi marido

No has entendido que

No te va a tratar como yo,

No te va a besar como yo,

No está tan rica, así como yo

Ella es timida y yo no,

Con estas ganas que tengo yo,

Me atrevo a comerme a los dos,

Hoy estás jangueando con ella,

Pero (mmm)

Después tal vez no

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

(Ey, ¿Cómo?)

Seguramente,

Estarías bailando esta conmigo,

no como amigos

(No, no, no)

Ey, Ey, Ey

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido