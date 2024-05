Aurora está de vuelta con su último disco de estudio What Happened To The Heart?, que presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires el próximo 13 de noviembre, de 2024.

Las entradas se podrán adquirir a partir del miércoles 29 de mayo a las 10 a.m. únicamente a través de la página web del Movistar Arena.

Luego de realizar su gira por Europa, con parada obligatoria en el Glastonbury Festival y en el mítico venue londinense Royal Albert Hall, Aurora aterrizará en noviembre en Argentina.

Aurora en Buenos Aires el 13 de noviembre.

ENTRADAS PARA EL SHOW DE AURORA EN EL MOVISTAR ARENA

“Your Blood”, “The Conflict Of The Mind” y “Some Type Of Skin”, single que lanzó a fines de marzo, son algunos de los temas en este viaje introspectivo que la artista realiza a lo largo de todo el disco.

Grabado entre Noruega, Alemania, Londres y Los Ángeles, el álbum cuenta con la colaboración de artistas de la New Bergen Wave tales como Ane Brun y Matias Tellez.

Aurora Aksnes (Aurora) nació hace 27 años en Noruega e inició su carrera en 2012.

También participaron viejos colaboradores de Aurora como Tom Rowlands (The Chemical Brothers), Chris Greatti (Yungblud, Blink-182, Pussy Riot) y Dave Hamelin (Beyonce, King Princess and Zara Larsson).