Gastón Dalmau y Eva de Dominici deslumbraron con sus looks durante el lanzamiento de un evento internacional que une coctelería, moda y solidaridad.

Eva de Dominici. Foto: prensa

La cita, que se desarrolla del 22 al 28 de septiembre, reunió a la pareja de actores en el marco de una nueva edición de Negroni Week 2025, la campaña global impulsada por Campari. Desde su creación en 2013, ya recaudó más de 5 millones de dólares para causas benéficas, y en esta nueva edición un porcentaje de lo recaudado por la venta del clásico cóctel será destinado al Banco de Alimentos.

La ruta de bares de este año incluye más de 400 espacios en todo el país, desde el AMBA hasta la Costa Atlántica, el NEA, el Sur y Rosario, convirtiéndose en una verdadera experiencia federal.