Win Buter, líder de Arcade Fire, sumó una quinta denuncia por conducta sexual inapropiada

Arcade Fire, Win Buter, El líder de, Win Buter, enfrenta una nueva denuncia de conducta sexual inapropiada , que se suma a otras cuatro por hechos ocurridos entre el 2015 y 2020.

Tres mujeres y una persona no binaria habían acusado en agosto al cantante del grupo de rock indie canadiense por sus conductas "inapropiadas dadas las diferencias de edad, la dinámica de poder y el contexto" en que se produjeron, de acuerdo un relato ofrecido en un informe publicado por el sitio especializado Pitchfork.

La nueva denuncia, formulada en el mismo medio, presenta el caso de una mujer que utiliza el pseudónimo de Sabina y que lo acusa de haber "explotado" su cuerpo en "momentos que eran convenientes para él".

"En general, fue una dinámica abusiva. Fue realmente agresivo y sentí que tenía que hacer lo que él decía. No me sentía muy cómoda con algunas de las cosas que me pedía que hiciera, pero las hacía de todos modos. Y eso es, en última instancia, deshumanizante", resumió sobre un vínculo con Buter que comenzó en 2015 y que se tornó, según sus palabras, "deshumanizante".

En las anteriores denuncias, que llevaron al grupo a ser cancelado de algunos festivales y radios canadienses, las tres mujeres -quienes se definieron como fans de la banda y que tenían entre 18 y 23 años cuando ocurrieron los hechos- aportaron incluso cruces de mensajes con el denunciado, al igual que Sabina quien sumó un nuevo mensaje: ?Por favor, perdóname por haberme lastimado?, le escribió el músico en la madrugada del 27 de agosto de 2017 .

Tras conocerse las primeras acusaciones, el músico había hecho su descargo en Pitchfork, al igual que su esposa y compañera de banda desde hace 20 años, Régine Chassagne.