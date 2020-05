Rosalía armó un karaoke en su casa para animar a sus fans en cuarentena: "Elijan unos temazos, eh"

Los artistas también están cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio por coronavirus. A muchos se les ocurrió seguir dándole rienda suelta a la creatividad a pesar de la pandemia y aprovechar los infinitos recursos que ofrecen las redes sociales.

Rosalía tenía ganas de interactuar con sus seguidores y puso manos a la obra. Armó un karaoke en su casa y se filmó pidiéndoles a sus seguidores que le dejaran títulos de canciones icónicas. Ella las anotaría y trataría de interpretar la mayoría a través de sus historias de Instagram.

"Hoy me desperté con ganas de ir a un karaoke. Pues como no se puede, se me ocurrió que puedo cantar desde casa...". G-plus

"Hola, buenos días. Hoy me desperté con ganas de ir a un karaoke. Me gustaría ir a cantar allí... Pues como no se puede, se me ocurrió que puedo cantar desde casa. ¿Qué canciones les gustaría? Los leo... Me eligen unos buenos temas eh, unos temazos", expresó en el clip.

¡Buenísima idea! ¿Se repetirá?