Miley Cyrus reveló por qué dejó de ser vegana: "Mi cerebro no funcionaba bien"

Quienes siguen a Miley Cyrus, saben que su modo de vida siempre estuvo en consonancia con el veganismo. Sin embargo, la artista volvió a consumir carne. Lejos de preferir no hablar del tema, lo mencionó y hasta explicó el motivo que la llevó a tomar esta drástica decisión.

En diálogo con The Joe Reagan Experience, la artista detalló que volvió a comer pescado porque a su alimentación la faltaba Omega 3. "Sentía que mi cerebro no funcionaba bien", empezó diciendo. Sin embargo, no le resultó fácil tomar esta decisión.

Sincera, la artista reveló que se sentía muy culpable por volver a su forma de vivir anterior. "Me siento mal por volver a comer pescado. Consulté con distintos médicos y nutricionistas para lograr llevar una dieta 100 por ciento vegetal pero no fue suficiente para mi cerebro”, señaló.

Antes de cerrar, Miley contó cómo se siente ahora que incorporó pescado a su alimentación. "Me siento más despierta que antes, creo que incluso llegué a estar desnutrida”, sentenció.