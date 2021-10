Las cosas por limpiar: la insólita historia de amor de Margaret Qualley con un acusado de maltratador

Margaret Qualley (26) , protagonista de la serie éxito de Netflix Las cosas por limpiar (donde la actriz interpreta a una joven madre que escapa de un marido violento), tuvo una breve relación amorosa con el actor Shia LaBeouf (35), que no terminó demasiado bien.

Los actores se conocieron en la filmación del videoclip ‘Love Me Like You Hate Me’ de Rainey, la hermana de Margaret en 2020. Según una fuente de la revista People la pareja no quería compromisos. “Se acercaron a principios del otoño”, afirmaron desde el medio.

“Ambos son personas muy apasionadas. No están saliendo, pero se divierten juntos. Margaret es una mariposa social y tiene un gran grupo de amigos. Sin embargo, ella realmente no atrae a Shia a este grupo. No está interesada en tener un novio”, agregaba People.

Las cosas por limpiar. Foto: Netflix.

En diciembre de ese mismo año fueron captados a los besos por los paparazzi en un aeropuerto de Los Ángeles y desde ese momento las imágenes juntos fueron cada vez más frecuentes.

Margaret apoyó a la ex novia de Shia en su denuncia. Foto: Instagram.

Pero a principios de 2021, la pareja se alejó. Según cuenta People, estarían en diferentes etapas de sus vidas. Pero la verdadera razón de su ruptura sería que el actor enfrenta una acusación de abuso por parte de su ex novia, la cantante FKA Twigs.

Tahliah Debrett Barnett, FKA Twigs, apareció en la portada de la revista Elle contando lo sucedido con el actor. La mismísima Margaret compartió esa tapa en sus redes sociales y escribió: “Gracias”.

Si bien la actriz no contó nada sobre su fallida relación, todo indicaría que la denuncia fue el impulso para que rompiera con el actor que tal vez tampoco se habría comportado de la mejor forma con ella.

MARGARET QUALLEY ES ABUSADA EN LAS COSAS POR LIMPIAR, LA SERIE DE NETFLIX

En la serie Las cosas por limpiar, el personaje que encarna Margaret Qualley vive una historia dura: es una veinteañera madre de una pequeña hija que escapa de una pareja violenta, que abusa psicológicamente de ella.

La madre en la vida real de Margaret, Andie McDowell, personifica a su mamá en la ficción.