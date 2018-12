Kevin Spacey fue procesado por acoso sexual y se defendió haciendo de Frank Underwood en un polémico video

Al mismo tiempo en que la justicia de Massachussets confirmó su procesamiento y juicio por acoso sexual a un joven de 18 años en julio de 2016, en un bar de ese estado estadounidense, el actor Kevin Spacey (59) reapareció en las redes, en las vísperas de Navidad. Lo hizo a través de un extraño video, titulado Let me be Frank, un juego de palabras entre "déjame ser franco" y "déjame ser Frank", por su personaje de Frank Underwood en la exitosa serie House of Cards, de la que fue apartado tras cinco temporadas y pese a haber filmado parte de la sexta y última, luego de una ola de denuncias en su contra por acoso sexual.

El video lo subió a YouTube y lo difundió a través de su cuenta de Twitter, que no tenía actividad desde hacía 14 meses, cuando se defendió con una carta pública de la primera acusación, por parte del actor Anthony Rapp (47), quien dijo haber sido víctima de acoso en 1986 durante una fiesta en la casa del actor, cuando tenía sólo 14 años. "Estoy horrorizado al escuchar esta historia. Honestamente no recuerdo el encuentro, que pudo haber sido hace más de 30 años. Pero si me comporté en ese entonces como él menciona, le ofrezco mis más sinceras disculpas por lo que pudo ser un completo e inapropiado comportamiento de borracho, y lamento los sentimientos que él describe habiendo llevado esto todos estos años", comenzó aquel descargo Spacey, en el que contó por primera vez que era gay.

"Confiaste en mí a pesar de que sabías que no deberías. Así que no hemos terminado, no importa lo que digan los demás. Y además, sé lo que quieres. Me quieres de vuelta", dice mirando a cámara, jugando con el papel de Frank Underwood en House of Cards.

Ubicado delante de la bacha de una cocina y vestido con un delantal navideño, el actor termina de secarse las manos y mira a cámara para hablar con los espectadores, de la misma manera en que lo hacía su personaje protagónico de House of Cards. "Confiaste en mí a pesar de que sabías que no deberías. Así que no hemos terminado, no importa lo que digan los demás. Y además, sé lo que quieres. Me quieres de vuelta", comienza diciendo.

Si bien Spacey juega a interpretar a Underwood, durante los tres minutos y seis segundos que dura el video, varios de sus comentarios son en referencia a las acusaciones que recibió: "Si no tomé responsabilidad por los crímenes que cometí, no lo haré por aquéllos que ni siquiera realicé".

"Pese a todo lo que se dijo, los titulares de prensa, a culparme sin ningún juicio e incluso pese a mi propia muerte, me siento bien y estoy confiado en que algún día conocerán la verdad", se defiende.

"Por supuesto, algunos lo creen todo y han estado esperando con gran expectativa para escucharme confesarlo todo. Sólo se mueren por escucharme decir que todo es verdad y obtuve lo que merecía. ¿No sería eso fácil? ", agrega. "Si todo fuera tan sencillo… Pero tanto ustedes como yo sabemos que no es tan sencillo, ni en la política ni en la vida. ¿Pero ustedes no creerían lo peor sin tener pruebas, no? No se apurarían a juzgar sin conocer los hechos, ¿cierto? ¿O ya lo hicieron? No, ustedes, no. Ustedes son más inteligentes que eso", desafía Spacey, siempre mirando a cámara.

Spacey asegura que recibió un "impeachment sin un juicio". Y al final del video se pone el anillo de Underwood y asegura: "Nunca me vieron morir realmente. ¿O sí?".

Spacey además asegura que recibió un "impeachment sin un juicio". Y al final del video se pone el anillo de Underwood y asegura: "Nunca me vieron morir realmente. ¿O sí?", jugando con la decisión de Netflix de quitarlo de la última temporada y especulando con la decisión sobre su personaje.