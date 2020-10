La icónica foto de Kim Kardashian paseando con Paris Hilton que se volvió viral: "Las mejores de la vida"

A poquito de que se deje de emitir Keeping Up with the Kardashians, Kim Kardashian está enfocadísima en su marca de fajas, ropa interior y conjuntos de prendas deportivas que son furor en los Estados Unidos, SKIMS.

Buena onda, para ayudarla a promocionar su proyecto, una famosísima influencer que fue ícono de la moda, principalmente, en la década del 90, se sacó una foto luciendo una de las prendas de su última colección. ¿Quién? Paris Hilton.

En la imagen se ve a Paris con Kim en un estacionamiento, vestidas con las mismas prendas de SKIMS pero de diferente color y simulando escapar de los paparazzis.

"Las mejores de la vida. Paris y yo en nuestras SKIMS de terciopelo. Ustedes no tienen idea de cómo estos outfits eran nuestro uniforme. Estamos felices de tener esta nueva versión", escribió la empresaria junto a la foto que ya superó los dos millones de likes.

¡Icónicas!