¡Un genio total! El almuerzo navideño de Tom Hanks… en un local de hamburguesas

Tom Hanks (62) es una de las estrellas más importantes de Hollywood. Actor reconocido internacionalmente y ganador del premio Oscar, el artista sorprendió a todos al ingresar a un local de comidas rápidas junto a su esposa, la actriz Rita Wilson.

El matrimonio, que cumplió 30 años de casados en abril pasado, decidió disfrutar de un calórico almuerzo navideño en un In-N-Out, de Fontana, California. Hanks y Wilson pidieron hamburguesas, papas fritas y gaseosas en el mostrador, y se fueron con su bandeja a sentarse a una mesa.

"Tom Hanks está en In and Out, sentado frente a nosotros", comentó un usuario que compartió una fotografía de Tom y Rita almorzando. "Es un buen tipo que toma fotos con todos … nos dijo Feliz Navidad", escribió en otra de las imágenes. "Tuve el honor absoluto de conocer al único Tom Hanks y su hermosa esposa Rita Wilson", dijo otro de los presentes.

¡Mirá las fotos!