Lee tu horóscopo diario del 8 de abril de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Seguís avanzando con rigurosidad y manteniendo la energía con Marte en tu signo. Encuentran mayor abrigo. No temas abrirte a nuevas oportunidades que se presenten, tu determinación te guiará hacia el éxito.

Tauro : Con Marte en tu signo anterior los hace esperar su turno y el más solicitado dentro del trabajo. Aprovecha esta atención para avanzar en tus objetivos laborales y personales con confianza en ti mismo.

Géminis : Marte en Aries te tira un poco para atrás y te pide que tengas paciencia antes de tomar decisiones. Mantén la calma y evalúa cuidadosamente tus opciones antes de actuar, las fantasías pueden guiarte hacia nuevas y emocionantes experiencias.

Cáncer : Marte en Aries te pide un descanso y que resguardes tus deseos. Dedica tiempo para cuidar de ti mismo y encontrar el equilibrio entre tus necesidades personales y las demandas externas.

Leo : Con Marte en Aries te costará recibir de los demás la misma motivación que das. Mantén tu determinación y liderazgo, incluso si los demás no están tan motivados como tú, confía en tu sabiduría interior para seguir adelante.

Virgo : Subes un escalón laboral interesante con Marte en Aries. Disfruta de los frutos de tu arduo trabajo y mantén una actitud receptiva hacia el amor y la gratitud que te rodea.

Libra : Con Marte en Aries pones en la balanza lo que te sirve y lo que no y das vuelta tu casa para darle nueva energía. Es momento de reevaluar tus prioridades y tomar decisiones que te ayuden a encontrar un mayor equilibrio en tu vida.

Escorpio : Marte en Aries hará que en la relación con tu pareja busques apoyo para las mejores decisiones. No temas comunicar tus necesidades y trabajar en equipo para alcanzar tus metas, juntos pueden superar cualquier obstáculo.

Sagitario : Con Marte en Aries puedes avanzar mucho en un plan concreto de amor o de trabajo. Confía en tus habilidades y liderazgo para alcanzar tus metas, ahora es el momento de tomar acción y consolidar tus logros.

Capricornio : Compartes con un amor verdadero, materializas una relación con Marte en Aries. Aprovecha este período para fortalecer tus lazos emocionales y construir relaciones sólidas y duraderas.

Acuario : Con Marte en Aries es tiempo para dejar que la motivación venga sola, si algo no te cierra lo mejor será esperar. Confía en tu intuición y mantén una mente abierta ante nuevas posibilidades, incluso si no son evidentes de inmediato.