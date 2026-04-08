Lee tu horóscopo diario del 9 de abril de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con luna menguante aprovechás el comienzo para cerrar etapas que ya no sirven y soltar lo que te frena. Es momento de depurar y avanzar más liviano. A lanzarte en locuras apasionadas y sin esquemas establecidos con libertad total.

Tauro : Los ideales que no fueron llegan a su fin y es tiempo de dejar atrás lo que no funcionó. La luna menguante te ayuda a soltar con seguridad y confianza en lo que viene. Justicia a favor en tus palabras y claridad para decidir con firmeza.

Géminis : Recomponés el trabajo que no está bien gracias a la luna menguante. Se fortalecen vínculos y cortás lo que no suma para abrirte a lo nuevo con más claridad. Elegís rodearte solo de quien realmente merece tu amor y tu energía.

Cáncer : La luna menguante te muestra la cara más profunda de la pareja y te lleva a comprender al otro desde otro lugar con mayor empatía. Momento de aceptar y transformar vínculos. Decidís cambiar tu mente y soltar lo que no se puede sostener más.

Leo : Las indecisiones en el trabajo pueden hacerte dudar con la luna menguante, pero es tiempo de definir qué querés realmente y avanzar con firmeza y determinación personal. Preparás nuevos caminos junto a la pareja con liderazgo.

Virgo : La luna menguante te ayuda a darle forma real al amor y a poner límites necesarios en tus vínculos. Ordenás lo emocional con mayor claridad y madurez interna. Evitá preocuparte de más por quienes amás y enfocá tu energía.

Libra : Sacás lo que no suma a la balanza de tu vida y la luna menguante te impulsa a elegir mejor con mayor conciencia. Tiempo de decisiones más justas y equilibradas. Estás donde necesitás para comprometerte de verdad hoy.

Escorpio : La luna menguante te impulsa a renovar vínculos, abrirte a nuevas personas y soltar lo que ya no tiene sentido en tu vida. Cambios profundos en tu forma de relacionarte. Energía para actuar con pasión en el amor y nuevos comienzos.

Sagitario : Nuevas visiones de futuro te ayudan a cerrar lo que ya no es para vos. Momento de evaluar si algo te distrae o te aleja de tu camino real con mayor conciencia. Cuidado con perder foco por tentaciones externas innecesarias.

Capricornio : La luna menguante te aporta comprensión emocional y te impulsa a cerrar ciclos con madurez y responsabilidad personal. Te preparás para una nueva etapa más sólida. Tiempo ideal para compromisos y vínculos reales y sinceros.

Acuario : La luna menguante te ayuda a hacer cambios internos y a seleccionar mejor tus vínculos con mayor claridad emocional. Nuevas amistades aparecen cuando soltás lo que no va. Cerrás ciclos en relaciones y comunicaciones pendientes.