La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 23 hasta el 27 de marzo del 2026.

LUNES

Aries: Es un buen día para activar y animarte a concretar lo que venías pensando. La Luna en Tauro te impulsa a aprovechar oportunidades con mayor seguridad y a tomar decisiones más firmes en lo material. Sentís que podés avanzar paso a paso con mayor estabilidad y confianza en lo que estás construyendo.

Tauro: Te ubicas en el primer lugar gracias a la Luna en tu signo. Recuperas confianza y se abren puertas que antes parecían cerradas. Es un momento ideal para priorizar tus deseos personales y avanzar en proyectos que dependen de tu decisión. Tu seguridad interior se vuelve tu mayor fortaleza.

Géminis: Se desencadenan situaciones favorables que traen beneficios en cadena. La Luna en Tauro ayuda a estabilizar tu trabajo y tus ideas, permitiéndote ordenar prioridades con mayor claridad. Las decisiones que tomes ahora pueden generar resultados positivos a mediano plazo.

Cáncer: Te sientes feliz compartiendo con amigos y personas que aportan contención. La Luna en Tauro fortalece vínculos y recupera una amistad olvidada que vuelve a tener un lugar importante en tu vida. Los encuentros sinceros te brindan estabilidad emocional.

Leo: Romances que se rearman y emociones que vuelven a encenderse. Esta Luna en Tauro también te invita a dejar proyectos laborales que ya no funcionan para poder abrir espacio a nuevas oportunidades. Confiar en tus sentimientos te ayudará a elegir mejor tu camino.

Virgo: La justicia está a favor en tu trabajo con la Luna en Tauro. Puedes ganar más estabilidad económica y disfrutar del fruto de tu esfuerzo si mantienes la constancia que te caracteriza. Los avances pueden ser lentos pero muy firmes y duraderos. Trabajo constante que trae recompensas.

Libra: Tu pareja se convierte en un gran apoyo y los amigos acompañan con cariño en decisiones importantes. La Luna en Tauro te permite vivir el amor con mayor tranquilidad y fortalecer los vínculos que realmente valen la pena. Se consolida una etapa más estable. Equilibrio en proyectos y relaciones.

Escorpio: La Luna en Tauro, en oposición, te invita a mejorar la comunicación con los demás y a escuchar con mayor apertura diferentes puntos de vista. Aprender a negociar traerá estabilidad en lo laboral y también en vínculos personales importantes.

Sagitario: La Luna en Tauro te da seguridad para avanzar con optimismo en proyectos que requieren paciencia y planificación. Sientes tranquilidad para planificar el futuro y disfrutar de momentos simples junto a quienes amas. La estabilidad comienza a tomar forma.

Capricornio: Recibes una noticia positiva en el trabajo que mejora tus expectativas y te devuelve entusiasmo por lo que estás haciendo. La Luna en Tauro convierte este día en un momento especial para consolidar metas profesionales y ordenar tus prioridades.

Acuario: La Luna en Tauro mueve emociones y genera momentos de desconcierto en el amor o en temas familiares que necesitan mayor atención. Será importante escuchar tu intuición antes de tomar decisiones apresuradas y buscar equilibrio emocional.

Piscis: Aparecen temas del pasado que necesitan resolverse definitivamente para poder avanzar con mayor tranquilidad. La Luna en Tauro te impulsa a cerrar una situación que ya no podía continuar y a tomar decisiones claras sobre tu futuro.

MARTES

Aries: Piensan en aprender algo nuevo y en desarrollar habilidades que impulsen su crecimiento personal. Organizan proyectos con entusiasmo con la Luna en Géminis y sienten curiosidad por explorar caminos diferentes. Las conversaciones con personas cercanas pueden abrirles nuevas perspectivas y oportunidades interesantes.

Tauro: La energía de la Luna en Géminis los impulsa a dialogar y compartir ideas con quienes los rodean. Aparece una compañía que aporta optimismo y una mirada distinta sobre situaciones que venían preocupándolos. Escuchar otras opiniones los ayudará a encontrar soluciones prácticas.

Géminis: Brillan gracias a la energía que reciben de su entorno con la Luna en su signo. Es tiempo de respuestas positivas en el amor y en los proyectos que venían esperando definirse. Su carisma y facilidad para comunicar atraen propuestas interesantes que pueden crecer con el tiempo.

Cáncer: Un día para escuchar respuestas internas y observar con atención lo que sucede alrededor. Con la Luna en Géminis pueden guiar a otros con sabiduría y encontrar nuevas maneras de comprender ciertas situaciones. Reflexionar antes de actuar les dará mayor claridad emocional.

Leo: Jornada ideal para expresar lo que piensan y disfrutar de lo que desean hacer. Todo fluye a favor con la Luna en Géminis y aparecen oportunidades para compartir ideas con amigos o personas afines. El intercambio intelectual estimula su creatividad y entusiasmo.

Virgo: Organizan un viaje o una actividad distinta con la pareja y proyectan un futuro con nuevas ideas. La Luna en Géminis favorece la comunicación y les permite expresar con claridad lo que sienten. Planificar juntos fortalece los vínculos y abre posibilidades nuevas.

Libra: Surgen viajes o encuentros por trabajo que se comparten con amigos o socios. Reciben noticias motivadoras con la Luna en Géminis que los impulsan a avanzar en proyectos que estaban esperando definiciones. La comunicación será clave para lograr acuerdos positivos.

Escorpio: La Luna en Géminis se vuelve una guía para confiar más en ustedes mismos. Apóyense en su experiencia y en lo que saben hacer para tomar decisiones laborales o económicas. Las conversaciones con personas influyentes pueden abrir caminos interesantes.

Sagitario: Resuelven temas pendientes y logran avanzar en lo que estaba detenido. Con la Luna en Géminis reciben el apoyo de quienes los rodean y se sienten motivados a tomar decisiones importantes. Las alianzas o acuerdos pueden traer resultados muy favorables.

Capricornio: La Luna en Géminis los ayuda a ordenar el trabajo y mejorar la comunicación en la pareja. Se presentan oportunidades para crecer si logran expresar con claridad lo que esperan de los demás. El diálogo sincero permitirá resolver diferencias pendientes.

Acuario: La Luna en Géminis abre la mente a nuevas ideas y proyectos creativos. Analizan su trabajo con mayor entusiasmo y visión de futuro, encontrando maneras distintas de desarrollar lo que ya vienen haciendo. Las conversaciones con colegas pueden ser muy inspiradoras.

Piscis: Será necesario organizar bien el tiempo porque aparecen muchas tareas a la vez. La Luna en Géminis trae movimiento y decisiones importantes que requieren rapidez mental y flexibilidad. Si logran priorizar lo más importante podrán avanzar con mayor tranquilidad.

MIÉRCOLES

Aries: Con la Luna creciente es tiempo de avanzar y comenzar a ver resultados concretos en el trabajo junto a tu familia o personas cercanas que te apoyan. La energía del momento te impulsa a crecer con seguridad, confiando en las decisiones que tomaste recientemente.

Tauro: Se solucionan temas de dinero con mayor tranquilidad y logras ordenar cuestiones económicas que venían generando preocupación. El amor requiere dedicación y presencia, mientras que la familia comparte noticias muy positivas que levantan el ánimo.

Géminis: Evalúan opciones y se enfocan en lo que realmente los entusiasma dentro de sus proyectos personales o laborales. La Luna creciente ayuda a decidir con claridad el camino a seguir y a dejar de lado aquello que ya no motiva. Es un tiempo favorable para comprometerse con lo que verdaderamente desean construir.

Cáncer: Apoyan un proyecto junto a una persona que toma decisiones laborales importantes y que confía en su capacidad. Esa alianza les trae beneficios y crecimiento, permitiéndoles avanzar con mayor seguridad. El trabajo en equipo se vuelve clave para alcanzar metas que parecían lejanas.

Leo: Aparecen oportunidades laborales para trabajar en equipo y compartir responsabilidades con personas que valoran su liderazgo. Analizan bien las opciones antes de decidir y eligen lo que más los entusiasma. La Luna creciente los impulsa a tomar decisiones valientes que mejoran su situación profesional.

Virgo: Surgen posibilidades de acuerdos y tratos que los posicionan mejor dentro de su ámbito laboral o económico. Conocen personas que ayudan a impulsar sus proyectos y aportan nuevas ideas para avanzar. Es un momento favorable para negociar y construir alianzas positivas.

Libra: Ven crecer proyectos profesionales dentro de la familia o en actividades que comparten con personas cercanas. La Luna creciente favorece el reconocimiento y permite ver resultados de esfuerzos pasados. El apoyo afectivo se convierte en una base sólida para avanzar.

Escorpio: Se comprometen más con el trabajo y encuentran un espacio donde sentirse seguros y valorados. La estabilidad comienza a tomar forma lentamente, pero con bases firmes. La Luna creciente los invita a confiar en su intuición para tomar decisiones importantes.

Sagitario: Ordenan cuentas y hacen el balance económico necesario para planificar mejor los próximos pasos. La Luna creciente impulsa avances que les devuelven tranquilidad y claridad sobre lo que deben priorizar. Tomar decisiones prudentes hoy abrirá oportunidades futuras.

Capricornio: Hay proyectos en movimiento y varias ideas dando vueltas, pero es mejor esperar el momento justo para actuar con mayor seguridad. Este tiempo pide calma, reflexión y planificación antes de avanzar definitivamente. La paciencia será clave para lograr resultados duraderos.

Acuario: Comparten con hermanos, socios o familia logros laborales importantes que generan entusiasmo y nuevas metas. Se animan a iniciar un plan nuevo aunque implique desafíos o cambios en su rutina. La Luna creciente favorece el crecimiento de lo que ya comenzaron.

Piscis: Celebran con pareja o socios avances materiales que impulsan nuevos proyectos o inversiones importantes. La familia también necesita de su presencia y apoyo en decisiones que afectan a todos. Es un momento para equilibrar trabajo, afectos y planes futuros.

JUEVES

Aries: Con Júpiter y la Luna en Cáncer se activan temas del hogar y la familia. Es tiempo de apoyar a los tuyos y construir seguridad emocional. También puede ser un buen momento para ordenar asuntos domésticos, mejorar el ambiente del hogar o fortalecer vínculos con personas muy cercanas.

Tauro: Júpiter y la Luna en Cáncer favorecen la comunicación y los encuentros con personas cercanas. Buen momento para acuerdos y conversaciones importantes que pueden traer alivio o soluciones esperadas. Expresar lo que sentís te ayudará a generar mayor cercanía y comprensión.

Géminis: Esta energía impulsa mejoras en temas económicos y nuevas oportunidades para organizar tus recursos. Podés encontrar ideas prácticas para generar ingresos o administrar mejor tu dinero. La seguridad material comienza a tomar forma si avanzás con constancia.

Cáncer: Con Júpiter y la Luna en tu signo se amplifican tus emociones y tu magnetismo personal. Es un momento de expansión y confianza en tus decisiones. Sentís mayor claridad para avanzar en proyectos personales y mostrar lo que realmente querés para tu vida.

Leo: Esta posición te invita a escuchar más tu mundo interior y sanar emociones del pasado. Puede ser un momento de introspección necesario para ordenar sentimientos y cerrar etapas que ya cumplieron su ciclo. Conectar con tu sensibilidad traerá claridad para los próximos pasos.

Virgo: Júpiter y la Luna en Cáncer fortalecen amistades y proyectos compartidos. Es tiempo de confiar en el apoyo de tu entorno y abrirte a colaborar con otros. Las ideas que surjan en grupo pueden crecer con facilidad y traer beneficios a largo plazo.

Libra: Se activan oportunidades en el área profesional. Júpiter y la Luna en Cáncer impulsan reconocimiento y crecimiento en el trabajo si te animás a mostrar tu capacidad. Es un buen momento para tomar decisiones que te acerquen a tus objetivos laborales.

Escorpio: Esta energía favorece viajes, estudios y nuevas experiencias que amplían tu visión. Es tiempo de apostar al crecimiento personal y animarte a explorar caminos diferentes. Aprender algo nuevo puede abrir puertas muy interesantes para el futuro.

Sagitario: Júpiter y la Luna en Cáncer impulsan transformaciones emocionales y económicas. Ordenar recursos compartidos o acuerdos financieros traerá mayor estabilidad. También es un buen momento para sanar vínculos profundos y fortalecer compromisos importantes.

Capricornio: Las relaciones toman protagonismo con Júpiter y la Luna en Cáncer. Se fortalecen acuerdos y vínculos importantes tanto en el amor como en sociedades laborales. Escuchar al otro y trabajar en conjunto será clave para lograr avances significativos.

Acuario: Esta posición impulsa mejoras en tu rutina y en el trabajo diario. Es momento de cuidar tu bienestar, ordenar horarios y organizar mejor tus tareas. Pequeños cambios en tu día a día pueden generar grandes resultados a mediano plazo.

Piscis: Júpiter y la Luna en Cáncer potencian tu creatividad y el disfrute del amor. Es tiempo de abrir el corazón y dejar fluir la inspiración en proyectos personales o artísticos. También pueden surgir momentos muy especiales con personas que te hacen bien.

VIERNES

Aries: Con la Luna en Leo aumenta tu entusiasmo para mostrar tus talentos. Es un día ideal para destacarte, tomar la iniciativa y disfrutar de lo que hacés con pasión. La confianza en vos mismo te permite avanzar con seguridad y contagiar entusiasmo a los demás. Reconocimiento y triunfo personal.

Tauro: La Luna en Leo activa temas del hogar y la familia. Buscás mayor seguridad emocional y compartir momentos con quienes te sostienen. Es un buen momento para fortalecer vínculos cercanos y generar armonía en tu espacio personal. Felicidad en el ámbito familiar.

Géminis: La Luna en Leo impulsa conversaciones, acuerdos y encuentros interesantes. Tus ideas brillan y logran captar la atención de los demás con facilidad. Aprovechá este momento para expresar proyectos, negociar o iniciar diálogos importantes. Claridad para comunicar lo que pensás.

Cáncer: Con la Luna en Leo se activan decisiones económicas y oportunidades para valorar mejor tus recursos. Es momento de confiar en tu capacidad para generar estabilidad y tomar decisiones con mayor seguridad financiera.

Leo: Con la Luna en tu signo tu magnetismo se potencia y todo gira a tu favor. Es un buen momento para iniciar algo personal, tomar protagonismo o mostrar lo mejor de vos. Tu energía inspira a otros y abre nuevas oportunidades.

Virgo: La Luna en Leo te invita a frenar un poco y escuchar lo que sentís. Un momento de introspección puede ayudarte a ver con mayor claridad lo que necesitás cambiar o mejorar en tu vida. Descansar la mente será clave para avanzar. Sabiduría que nace del silencio.

Libra: La Luna en Leo favorece encuentros con amigos y proyectos compartidos. Es tiempo de rodearte de personas que valoren tus ideas y te acompañen en tus objetivos. El apoyo del grupo puede abrir puertas interesantes.

Escorpio: Con la Luna en Leo se activan metas profesionales y desafíos que te invitan a mostrar tu capacidad. Es momento de asumir liderazgo y tomar decisiones que impulsen tu crecimiento laboral con mayor determinación.

Sagitario: La Luna en Leo despierta tu entusiasmo por aprender, viajar o comenzar algo nuevo. Tu espíritu aventurero se fortalece y te anima a ampliar horizontes. Confiar en tus ideas puede llevarte a experiencias muy enriquecedoras.

Capricornio: Esta Luna en Leo moviliza emociones profundas y decisiones compartidas. Es momento de ordenar recursos, compromisos y temas emocionales que requieren madurez y claridad para avanzar.

Acuario: La Luna en Leo pone foco en relaciones y acuerdos importantes. El diálogo y la cooperación serán claves para avanzar con quienes comparten tus proyectos. Escuchar y negociar puede fortalecer vínculos.

Piscis: Con la Luna en Leo se activan tareas, trabajo y organización diaria. Es un buen momento para ordenar rutinas, mejorar hábitos y dedicar energía a lo que te ayuda a crecer con mayor estabilidad. Esfuerzo que trae resultados.