Lee tu horóscopo diario del 16 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Surge un proyecto de construcción o sociedad con Luna nueva. Comprás materiales para realizar un cambio necesario desde hace tiempo y te animás a invertir en algo propio. Crecimiento material tranquilo.

Tauro : Las mejoras en el amor llenan vacíos emocionales profundos. Gracias a la Luna nueva descubrís situaciones que te benefician y te devuelven seguridad afectiva. El amor llega nuevamente a tu vida.

Géminis : Reuniones productivas y positivas con Luna nueva abren puertas laborales. Firmás acuerdos o contratos y recuperás entusiasmo por nuevos proyectos. Confiás en quienes te hacen feliz y encontrás palabras alentadoras.

Cáncer : Lo que querés tener lo podés lograr, pero necesitás paciencia. La Luna nueva en oposición te exige madurez emocional y manejo de impulsos. Con tu inteligencia podés mucho más.

Leo : Decidís cambiar la empresa o el rumbo laboral gracias a la Luna nueva que te renueva. Es un tiempo clave para comenzar algo que te represente mejor. Conseguís el confort que necesitás.

Virgo : Permitite una aventura nueva gracias a esta Luna nueva y disfrutá de la expansión afectiva. Te abrís a experiencias que despiertan deseo y motivación. Nuevos descubrimientos aumentan la pasión.

Libra : La justicia te acompaña en el trabajo con Luna nueva en un signo de aire. Se equilibran acuerdos y armás sociedades positivas y justas. Dar y recibir en equilibrio.

Escorpio : Conocés a alguien que te convence de seguirlo en un proyecto económico distinto y novedoso. La Luna nueva despierta tu ambición y coraje. Mejorás la voluntad y te lanzás al desafío.

Sagitario : La Luna nueva activa planes de libertad y mejora el trabajo y el amor entre amigos. Se abren caminos con personas que confían en vos. Desarrollás un convenio con alguien que lo merece.

Capricornio : Te despertás de un sueño imposible y das vuelta todo para empezar de nuevo. La Luna nueva trae transformación profunda y decisiones valientes. Cambiás la cabeza y rompés viejas estructuras.

Acuario : Lo que tenés es realmente bueno para tu vida y la Luna nueva mejora todo tu entorno. Aparecen amistades nuevas que aportan frescura. Recordá cuidarte y no exigirte de más.