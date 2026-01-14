Lee tu horóscopo diario del 14 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La energía de la Luna en Sagitario te activará nuevos desafíos laborales y te impulsa a tomar decisiones rápidas. Recibís un mensaje de una persona que afecta tus sentimientos y te ayuda a ver una verdad.

Tauro : Con Luna en Sagitario aumenta la capacidad de trabajo, renovás tu optimismo y mejorás en todo sentido. La pasión por la pareja aumenta y se prueban nuevos caminos que activan la relación.

Géminis : Los proyectos de trabajo se activan con la presencia de la Luna en Sagitario y ganan velocidad. Retomás charlas con socios o amistades que abren nuevas oportunidades. Se logra armar un gran proyecto con bases firmes.

Cáncer : Es un día para la acción y contás con ayuda extra para activar ideas audaces. Te animás a concretar planes que antes parecían imposibles. Lográs contenerte y equilibrar tu ser desde la conciencia.

Leo : Arranca un período de crecimiento y éxito con la Luna en Sagitario, donde tu presencia se hace notar. Ocupás un lugar de importancia entre pares y referentes. Todo se ordena a tu favor, tu palabra tiene peso y justicia.

Virgo : En este día desarrollás la seducción con tus compañeros y generás admiración sin esfuerzo. Te mostrás más seguro y abierto a disfrutar. Encontrás una pareja o vínculo con fuerte energía sexual.

Libra : La Luna en Sagitario te ayuda a competir y destacarte frente a otros. Hoy ocupás lugares importantes junto a gente de poder o influencia. Seguís tu camino con decisión y éxito sin mirar atrás.

Escorpio : La entrada de la Luna en Sagitario es positiva para planear viajes y expandirte profesionalmente. Te destacás por tu visión estratégica y liderazgo. Hablás con tu equipo y lográs acuerdos necesarios.

Sagitario : La Luna en tu signo te ubica en un lugar de acción positiva y visibilidad. Tus ideas empiezan a brillar y contagian entusiasmo. Priorizás la justicia y cortás con lo que no va.

Capricornio : Excelente día, la Luna en Sagitario activa ideas de viajes y expansión mental. Lográs renovar planes que estaban estancados. Retomás un viejo proyecto y lo mejorás con experiencia.

Acuario : Con la Luna en Sagitario aparecen mejoras a futuro y nuevas posibilidades optimistas. Te sentís acompañado emocionalmente. Sentimientos sinceros surgen y te reconfortan.