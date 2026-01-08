Lee tu horóscopo diario del 8 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La conjunción de Venus y Marte en Capricornio activa decisiones firmes en el amor y el trabajo. Te animás a ir por lo que querés sin vueltas y con una estrategia clara, asumiendo responsabilidades que antes evitabas y apostando a resultados concretos.

Tauro : Este tránsito te impulsa a comprometerte con un proyecto o vínculo a largo plazo. El deseo se vuelve más estable y buscás seguridad emocional y material, entendiendo que lo que vale requiere tiempo y constancia.

Géminis : Venus y Marte en Capricornio te llevan a ordenar pasiones y prioridades. Elegís con quién y en qué invertir energía, dejando atrás lo superficial y tomando decisiones más maduras en lo afectivo y económico.

Cáncer : La conjunción impacta de lleno en las relaciones: se definen acuerdos, compromisos o límites claros. El amor pide madurez y responsabilidad emocional, aunque implique salir de la zona cómoda.

Leo : Es un momento ideal para poner disciplina en lo laboral y también en los vínculos. El deseo se expresa con hechos concretos y constancia, demostrando lo que sentís a través de acciones sostenidas.

Virgo : enus y Marte en Capricornio te favorecen para construir algo sólido en el amor o en proyectos creativos. La pasión se combina con planificación y paciencia, dando forma real a lo que imaginás.

Libra : Este tránsito te invita a tomar decisiones importantes en el hogar y la familia. El amor se demuestra con compromiso y acciones sostenidas, dejando de postergar conversaciones necesarias.

Escorpio : La conjunción activa conversaciones clave y acuerdos importantes. Lo que decís y decidís ahora tiene peso y consecuencias a largo plazo, marcando un antes y un después en vínculos cercanos.

Sagitario : Venus y Marte en Capricornio te empujan a ordenar el plano económico y afectivo. Elegís con más conciencia qué vale la pena sostener y qué ya no acompaña tu crecimiento.

Capricornio : Con Venus y Marte en tu signo, tu magnetismo y determinación se potencian. Es tiempo de ir por lo que deseás sin miedo y con total claridad, mostrando liderazgo también en el amor.

Acuario : El tránsito te mueve procesos internos profundos. Se activa un deseo silencioso de cerrar ciclos y preparar un nuevo comienzo más sólido y alineado con tu verdad.