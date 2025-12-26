Lee tu horóscopo diario del 26 de diciembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Es momento de reflexionar y revisar situaciones del pasado que aún no se han resuelto con Luna en Piscis. La intuición te marca qué batallas ya no vale la pena seguir peleando y dónde es tiempo de perdonar. La vida les presenta pruebas que deben superar.

Tauro : Sentirán que las cosas que les suceden benefician su trabajo gracias a la influencia de la Luna en Piscis. Un gesto de confianza o ayuda externa mejora tu estabilidad y te devuelve seguridad. El apoyo financiero abre un abanico de oportunidades.

Géminis : La energía de la Luna en Piscis les aporta mucha empatía y mejor comprensión con tus compañeros de trabajo. Escuchar más y hablar menos hoy fortalece acuerdos importantes. Se firman contratos y acuerdos pendientes.

Cáncer : Con la Luna en el signo amigo como Piscis, apuestan por un proyecto a futuro en el amor. Sentís que vale la pena arriesgarte emocionalmente por algo que te da paz. Viajes y cambios con éxito asegurado.

Leo : Se activan los deseos y se generan nuevos proyectos, pero es importante resolver asuntos pendientes para dar lugar a lo nuevo. Soltar el orgullo te permite avanzar con mayor libertad. Arriésgate y lánzate a lo nuevo sin miedo.

Virgo : La Luna en oposición les permite estimular sus deseos de estar en pareja y enfocarse en su pasión profesional. Aprendés a combinar sensibilidad con ambición sin perder el eje. Su mirada está puesta en el crecimiento personal y profesional.

Libra : La Luna en Piscis les libera de la presión laboral y les da un aire de renovación y mejora en el trabajo. Recuperás inspiración y ganas de crear algo distinto. Sus ideas mas fantasiosas pronto se materializarán.

Escorpio : Esta Luna en Piscis les ayudará a aumentar su energía y a mantener sus emociones arraigadas. Canalizás la intensidad desde un lugar más consciente y amoroso. Utilicen su inteligencia para vencer sus demonios internos.

Sagitario : La Luna en Piscis es un momento para guardar un poco y reflexionar, pero solo para tomar impulso. El silencio te prepara para un nuevo salto de fe. Su luz interior no se apagará ante nada, sus sueños son fuertes.

Capricornio : La Luna en Piscis les ayuda a ordenar temas familiares y de salud, además de concretar un trabajo pendiente. Poner sensibilidad donde antes hubo rigidez trae resultados. Justicia en el trabajo que les genera más y más éxito.

Acuario : Algunas complicaciones vuelven a aparecer con la Luna en Piscis, especialmente en temas familiares que deben ser resueltos. Dar sin esperar nada a cambio equilibra la situación. Repartir con equidad y justicia.