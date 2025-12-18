Lee tu horóscopo diario del 18 de diciembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: La luna entrando a Capricornio es para sentir más fuerte la pasión por el trabajo y la profesión. Esta energía te ordena prioridades y te impulsa a dar un paso firme hacia tus metas laborales. Excelente tiempo para ir confiando en que vas a poder.
Tauro: La luna en tierra te ayuda a mejorar los temas del trabajo. Encontrás estabilidad en una tarea que venía movida y recuperás confianza. Te ofrecen una posibilidad de cambio, para poder tomarlo y abrazarlo con confianza.
Géminis: La luna en el signo más administrativo y organizado del zodiaco te hace ser administrado. Un nuevo orden mental te permite avanzar con claridad en proyectos pendientes. Logras la pasión que necesitas para tu trabajo.
Cáncer: La luna en tu signo más opuesto y deseado como Capricornio te da la posibilidad de apasionarte con el trabajo. Se despierta un deseo profundo por mayor estabilidad afectiva. Fluye la pasión por tus objetivos.
Leo: La luna en Capricornio aumenta la capacidad de encuentros laborales exitosos. Te destacás con liderazgo en un espacio donde antes no te veían. Recordás el pasado pero sabés que debés dejarlo.
Virgo: La luna en Capricornio te da posibilidades de encontrar un trabajo en donde menos te lo esperás. Una señal concreta te confirma que tu disciplina empieza a dar frutos reales. De lado diferente encontrás lo que te acerca a tus objetivos.
Libra: La luna en un signo de tierra activa tu trabajo y el encuentro con personas de poder. Un contacto profesional abre una puerta que te favorece mucho más de lo que creés. Mejorás el amor, brindás por lo bueno a nivel.
Escorpio: Aparecen propuestas de trabajo impensadas, con luna en un signo de tierra. Tiempo de aceptar lo que te ofrecen. Una decisión estratégica te posiciona mejor en tu ambiente laboral. Buscás lo nuevo a nivel profesional.
Sagitario: La luna en Capricornio, tu signo siguiente, estimula los proyectos y te da el amor que te sirve. Elegís con madurez y eso fortalece tus planes personales. Sabés que esperar de tu próximo objetivo profesional.
Capricornio: La luna en Capricornio activa las mejoras afectivas y te unís a quien te ama. Sentís estabilidad emocional y reafirmás un vínculo importante. Creés en tu intuición para el trabajo, apuntas a nuevos objetivos.
Acuario: Reconstrucción del trabajo gracias a la luna en Capricornio. Seguridad. Se concreta una base laboral que te da tranquilidad para lo que viene. Afectividad en tu pareja y familia comparten objetivos.
Piscis: La luna en Capricornio te ayuda a desarrollar los proyectos con el trabajo. Compartís con tu pareja. Un orden nuevo te permite avanzar con más compromiso y foco. Tus sueños se sienten aproximándose.
Fuente: Jimena La Torre.