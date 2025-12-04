Lee tu horóscopo diario del 4 de diciembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna llena desata tu ansiedad típica. Trabajo exitoso con muchas ideas. Además, esta energía te impulsa a tomar decisiones rápidas que abren nuevas oportunidades inmediatas. Y también te anima a confiar más en tu instinto, que será tu mejor guía en estos días intensos.

Tauro : La Luna llena te da ideas y te ayuda a recomponer la comunicación laboral pendiente. También te invita a soltar pequeñas tensiones emocionales que venías cargando sin darte cuenta. Y te empuja a priorizar tu bienestar, dándote permiso para poner límites sin culpa.

Géminis : La Luna llena en tu signo aumenta la comunicación entre los compañeros de trabajo. Aprovechá este clima para aclarar situaciones que venían trabadas y avanzar con fluidez. Y te motiva a mostrar tu creatividad sin filtros, recibiendo buen feedback del entorno.

Cáncer : Las ideas laborales se activan. Con Luna llena en Géminis es tiempo para el amor. Es un buen momento para expresar lo que sentís sin miedo a ser vulnerable. Y además te anima a abrirte a nuevas conexiones afectivas que te nutren emocionalmente.

Leo : La energía afectiva mejora, con la Luna llena en Géminis es tiempo para el amor y la gemelidad. Sentís que tu brillo vuelve a encenderse y atraés más de lo que das. Y tu magnetismo aumenta, logrando que recuperes vínculos o conquistes nuevos espacios personales.

Virgo : La Luna llena te ayuda a unirte más con tus compañeros de ruta. Lográs organización afectiva. Te sentís más estable emocionalmente y eso ordena todo tu panorama personal. Y aparece una claridad mental que te permite resolver pendientes que venías postergando.

Libra : Excelente Luna llena para proyectar organización y buenas ideas para el amor. Entrás en una fase donde equilibrar vínculos te resulta más natural y fluido. Y también encontrás fuerzas para cerrar etapas que ya no aportan armonía a tu vida.

Escorpio : Aumenta tu energía y nervios con el amor con Luna llena. Esta intensidad te permite conectar con tus deseos más profundos, aunque te cueste expresarlos. Y se activa tu intuición, revelándote verdades que necesitabas reconocer.

Sagitario : Ahora la Luna llena genera trabajo, sociedades y buenos intercambios de a dos. Es un periodo ideal para cerrar acuerdos que te beneficien a largo plazo. Y además te impulsa a confiar más en quienes te acompañan, fortaleciendo vínculos clave.

Capricornio : La Luna llena cambia tus planes y te desborda, te obliga a organizarte con el otro. Aunque te incomode, este movimiento te abre nuevos caminos de crecimiento. Y te ayuda a delegar más, permitiéndote recuperar energía y claridad mental.

Acuario : La Luna te estimula, llena te da un gran trabajo afectivo y te ayuda a sentirte amado. Notás mayor receptividad del entorno y eso te impulsa a mostrar más tu sensibilidad. Y descubrís que comunicar tus necesidades mejora muchísimo tus vínculos.