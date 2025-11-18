Lee tu horóscopo diario del 18 de noviembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con la retirada del sol a Escorpio y la luna en ese signo es día para activar los deseos que te faltan cumplir. Nuevos proyectos emocionales toman fuerza y te devuelven motivación. Descansas la mente.

Tauro : La oposición del sol y la luna en Escorpio es día para frenar un poco. Aprovechá el silencio para escuchar lo que tu cuerpo y tus emociones realmente necesitan. Apoyándote en el otro lograrás mucho más que solo.

Géminis : El crecimiento del trabajo en sociedad comienza a mejorar con la luna en Escorpio. Es momento de unirte a quienes comparten tu visión y dejar atrás lo que no suma. Un proyecto de casa a reciclar.

Cáncer : Los deseos de realización de todo estilo crecen al atardecer con la luna entrando a tu signo amado Escorpio. Los vínculos profundos se fortalecen y te devuelven confianza emocional. Ordenas el dinero.

Leo : Activás los sentimientos. La entrada de la luna a Escorpio te ayuda a avanzar por el amor más loco. Recuperás el entusiasmo que creías perdido y encendés nuevas pasiones. Guías a todos con energía.

Virgo : Ubicás y mejorás la relación con tu pareja. El sol desde Escorpio y Marte en tu signo te ayudan a avanzar. Reorganizas tus rutinas para encontrar más placer en lo cotidiano. Te jugás todo por el todo.

Libra : El sol y la luna en el signo de Escorpio te dejan la fuerza de los deseos más apasionados. Sentís que llegó el momento de comprometerte emocionalmente sin dudas. Tus palabras tienen justicia a favor.

Escorpio : Saturno despidiendo a tu signo actúa muy fuerte, y se acerca el final de lo que no sirve. Estás preparado para cerrar etapas y abrir nuevas puertas con coraje. Justicia en el dinero y el trabajo. Propuestas.

Sagitario : Te empezás a preparar para poner primera a tus proyectos de viajes en pareja gracias a Venus. Nuevos escenarios se abren y te devuelven la esperanza de avanzar sin miedo. Conseguís dejar atrás un plan que no sirve.

Capricornio : Mejoras en pareja o sociedades con la luna en Escorpio. Los proyectos de trabajo se dan fácilmente. Una propuesta profesional o emocional te devuelve estabilidad. Suerte en el dinero.

Acuario : La luna en Escorpio te complica y los que te acompañan ya no lo hacen. Aprendés a sostenerte solo y descubrir tu propia fuerza sin depender de la aprobación ajena. Defendés tus ideas y planes.