Lee tu horóscopo diario del 31 de octubre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con el Sol avanzando hacia Sagitario, noviembre te impulsa a cerrar capítulos y apostar por nuevos proyectos. La pareja te acompaña, pero también te pide más compromiso. Momento ideal para reparar vínculos, firmar acuerdos o animarte a un viaje.

Tauro : Llega el mes de las oportunidades, donde la estabilidad se combina con cambios positivos. La familia te apoya y podés concretar negocios o viajes que venías postergando. La clave será confiar en tu intuición y abrirte a nuevas experiencias.

Géminis : Noviembre te invita a delegar y descansar. Después de tanto movimiento, llega un momento ideal para evaluar tus metas y planificar el año próximo. En lo profesional, aparecen aliados clave que te ayudan a crecer.

Cáncer : Con Venus en Escorpio, el amor se intensifica y las emociones se vuelven más profundas. Un viaje o reencuentro afectivo puede ayudarte a sanar viejas heridas. Cierre del mes ideal para disfrutar y celebrar tus logros.

Leo : Este mes te permite entender tus emociones y soltar lo que ya no suma. Mercurio en Sagitario activa viajes, estudios y proyectos que renuevan tu entusiasmo. El fuego interno vuelve a brillar con fuerza.

Virgo : Energía de concreción total. Es momento de cuidar tu cuerpo y premiarte por los esfuerzos del año. Se resuelven temas laborales o de salud, y sentís orgullo por lo logrado. Sabiduría interior y comprensión profunda del propósito de tus esfuerzos.

Libra : Te animás a concretar cambios que venías postergando. Los temas familiares y económicos encuentran solución, y el amor te acompaña en este renacer. Mes ideal para brillar y mostrar tu equilibrio natural.

Escorpio : Tu mes del año llega con intensidad y deseo. Venus en tu signo te empuja a comprometerte emocionalmente y a cerrar etapas con madurez. Cambios en el hogar o en lo laboral te llevan a un crecimiento verdadero.

Sagitario : Noviembre es la antesala de tu renacimiento. Se activan viajes, oportunidades y celebraciones. Cerrás ciclos con éxito y el Sol entra en tu signo llenándote de confianza y vitalidad. Logros, alegría y claridad para guiar tus próximos pasos.

Capricornio : Necesitás revisar pendientes y organizarte para el año que viene. Buen momento para enfocarte en metas personales y fortalecer tu resistencia interior. Todo lo que empieces ahora tendrá bases sólidas.

Acuario : Mes de alianzas y trabajo en equipo. Te rodeás de gente que te inspira y que te ayuda a concretar tus ideas. También surgen decisiones importantes en lo afectivo que te dan libertad emocional. Equilibrio, claridad y decisiones correctas que marcan un antes y un después.