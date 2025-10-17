La energía de Venus y los movimientos astrales traerán novedades en el plano amoroso y emocional. La astróloga Jimena La Torre te comparte el mensaje de las cartas del tarot para cada signo del zodíaco. ¡Mirá qué te depara el destino!

♈ Aries

Con Venus en oposición, tendrás la oportunidad de generar mayor conexión con tu pareja. Tu energía se equilibra, te abrís al diálogo y se fortalece la relación emocional.

Carta de la suerte: Diez de Oros Triunfás con la pareja. Se afianza un vínculo que crecerá con mucho éxito.

♉ Tauro

Venus en Libra potencia tu magnetismo y tus deseos de compartir momentos agradables. Estás más atractivo y en sintonía con el amor.

Carta de la suerte: Dos de BastosSeguí tu pasión y enfocáte en proyectos que te impulsen al crecimiento personal y emocional.

♊ Géminis

Con Venus en un signo de aire, tu capacidad para comunicarte y seducir se intensifica. Brillás con ideas y encanto natural. Carta de la suerte: Los Enamorados Tiempo ideal para organizar un momento romántico. El amor está de tu lado.

♋ Cáncer

Venus favorece la conexión con tu mundo interno y tus emociones. Es un buen momento para hablar con el corazón.

Carta de la suerte: La JusticiaTus vínculos mejoran y te comprometés con relaciones verdaderas. Buen momento para ordenar el amor.

♌ Leo

Estás con toda la fuerza y confianza para avanzar en el amor y los planes en pareja. Carta de la suerte: La Estrella Brillás con magnetismo. Tu energía irradia y se vuelve irresistible.

♍ Virgo

Venus, desde un signo afín, impulsa mejoras en tu relación de pareja. Fluye el amor con naturalidad.

Carta de la suerte: Nueve de Copas Surgen nuevas oportunidades para una unión sincera. Demostrás tu amor con acciones.

♎ Libra

Con Venus en tu signo, todo se alinea para disfrutar del amor, las salidas románticas y la armonía.

Carta de la suerte: Diez de Copas Proyecto en pareja que se celebra. Vivís momentos de felicidad compartida.

♏ Escorpio

Venus en el signo anterior activa tu imaginación y deseos de amor. Redescubrís el valor de los afectos.

Carta de la suerte: Ocho de Copas Un amor del pasado podría reaparecer o ayudarte a sanar viejas heridas.

♐ Sagitario

El Sol en tu signo eleva la pasión y te da libertad para amar sin miedo.

Carta de la suerte: Dos de Copas Fuerte atracción y conexión. El amor se vuelve concreto y poderoso.

♑ Capricornio

Te destacás en el amor gracias a tu madurez emocional. Disfrutás sin presiones y fortalecés vínculos duraderos.

Carta de la suerte: Rey de Copas Usás tu sabiduría y seducción para construir armonía en la familia y el amor.

♒ Acuario

Es tiempo de renovación en la pareja. Se activan planes en común y metas compartidas.

Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna Hay avances en la vida familiar y mejoras económicas que fortalecen el vínculo.

♓ Piscis

Te sentís más equilibrado en lo afectivo y eso se refleja en tus decisiones.

Carta de la suerte: La Sacerdotisa Tu intuición amorosa está muy afinada. Seguí tu instinto: sabés lo que necesitás.