Lee tu horóscopo diario del 15 de octubre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Hoy por la energía de la Luna en Leo te parecerá todo posible, lograrás hacerte entender cueste lo que cueste. Tu carisma crece y podés convertir cualquier conversación en una oportunidad de éxito. Viendo qué más hay en la vida que te permita triunfar.

Tauro : Momento de cambios en los planes laborales del día, la Luna en Leo te puede hacer enfrentarte con gente negativa. Si te mantenés firme en tus valores, terminarás saliendo fortalecido y con respeto ganado. Proyectos de construcción que van en ascenso.

Géminis : Hoy con Luna en un signo muy dominante tendrás todas las posibilidades de éxito de a dos. Las asociaciones y acuerdos que hagas hoy pueden abrirte caminos hacia nuevas metas. Estás subido al carro del éxito, déjate acompañar y así vas mejor.

Cáncer : El trabajo mejora, con Luna en Leo le das toda la importancia y brillas en él. Las recompensas por tu esfuerzo comienzan a notarse y alguien podría reconocer públicamente tu labor. Festejos de a dos en el trabajo con éxito en la familia.

Leo : Debes tomar decisiones, hoy con Luna en tu signo lo harás por el camino indicado. Tu magnetismo atrae miradas y te posiciona en un lugar de liderazgo natural. Felicidad, seguridad, pasión y sabiduría en el amor.

Virgo : Tus proyectos son claros y prácticos, ahora tu vida material te da la seguridad y te une a una persona excelente. Estás listo para consolidar lo que construiste con paciencia y realismo. Sabiduría en el dinero y la realización material.

Libra : Con Luna en Leo tus ideas son escuchadas en tu trabajo. Propones y te darán respuestas rápidas y seguras. Este es un buen momento para negociar o hacer pedidos importantes. Tienes todo sobre la mesa para activar lo que quieres.

Escorpio : La comunicación no es muy buena hoy. Amigos y familia te dejan un poco solo, la Luna en Leo te obliga a dejar que los demás brillen. Aprovechá este silencio para ordenar tus emociones y evitar choques innecesarios. La justicia a favor en tu trabajo.

Sagitario : Es momento de acción, encuentro con más trabajo y comunicación, y ser concreto con el dinero con Luna en Leo. Si te enfocás en tus metas, podrás superar viejas distracciones y avanzar con firmeza. El amor del pasado vuelve a tu mente.

Capricornio : La Luna en Leo te da poder y el Sol en Libra te ayuda a lograr el equilibrio. Justicia a favor, tranquilidad y paz. Hoy se abren caminos donde antes solo veías esfuerzo. Estás aprobado, todo lo que vienes haciendo está perfecto, sigue así.

Acuario : La Luna en un signo opuesto te da la posibilidad de volver a enamorarte y recuperar tiempo perdido. Es un buen momento para escuchar más al corazón y menos a la mente. La suerte te guía, debes dejar que las cosas pasen.