Lee tu horóscopo diario del 9 de octubre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La luna en Tauro te impulsa a ordenar tu economía y poner en valor tu esfuerzo. Una idea concreta se transforma en proyecto estable. Estabilidad material que te da confianza.

Tauro : Con la luna en tu signo refuerzas tu autoestima y logras mayor seguridad en lo que emprendes. Un nuevo comienzo fortalece tus bases. Capacidad para crear desde lo simple.

Géminis : La luna en Tauro te pide calma para resolver pendientes sin prisa. Recuperas energía al priorizar lo esencial y no dispersarte. Equilibrio en cada paso que das.

Cáncer : La energía taurina te conecta con amigos y grupos que apoyan tus metas. Nuevas alianzas surgen con un fin práctico y duradero. Unión que genera logros conjuntos.

Leo : La luna en Tauro ilumina tu área profesional y te ayuda a consolidar tu imagen. Una oportunidad sólida fortalece tu reputación. Autoridad y reconocimiento ganado.

Virgo : Con la luna en Tauro se abren caminos para aprender y crecer en lo laboral. Una propuesta distinta amplía tus horizontes. Logros que se expanden más allá de lo previsto.

Libra : La luna en Tauro te ayuda a dejar atrás cargas innecesarias y reinventarte. Tu energía emocional se transforma en fortaleza interna. Renacer hacia un ciclo positivo.

Escorpio : Los vínculos cercanos toman protagonismo con la luna en Tauro. Se activan acuerdos que te dan calma y estabilidad emocional. Unión sincera y cooperación plena.

Sagitario : La luna en Tauro organiza tu rutina y te permite mayor rendimiento. Una nueva disciplina se convierte en tu mejor aliada. Perfección a través de la práctica.

Capricornio : Con la luna en Tauro recuperas alegría y creatividad en tu labor. Un reconocimiento inesperado confirma tu talento. Claridad y éxito en lo que emprendas.

Acuario : La energía de Tauro te invita a fortalecer la base familiar y sentir apoyo. Lo simple se convierte en motor de tu bienestar. Felicidad compartida y armonía plena.