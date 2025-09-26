Lee tu horóscopo diario del 26 de septiembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La luna en Sagitario abre puertas a los viajes y al amor con entusiasmo renovado. Pasión que enciende tu fuerza interior. Es tiempo de proyectar sin miedo y poner energía en lo que deseas vivir plenamente.

Tauro : El deseo de expandirte aparece con luna en Sagitario y activa planes compartidos. La seducción y el amor piden movimiento. Surgen oportunidades para disfrutar de un viaje especial que fortalece tu vida afectiva.

Géminis : Proyectos a futuro se iluminan con la luna en Sagitario que te complementa. celebración y alegría en pareja. Una idea compartida acerca más a quienes amas, equilibrando amor, trabajo y viajes.

Cáncer : La luna en Sagitario enciende tu fuego interno y fortalece vínculos amorosos. aparece un amor protector y firme. Es momento de dejarte guiar por tu intuición y abrirte a disfrutar sin temores.

Leo : El brillo se potencia con la luna en Sagitario y atraes romances apasionados. Éxito asegurado en amor y pasión. La energía favorece viajes y encuentros donde tu carisma marca la diferencia.

Virgo : Soluciones prácticas llegan con la luna en Sagitario, mejorando tu vida afectiva. Equilibrio en el amor y el trabajo. Un proyecto compartido se consolida y te da confianza para avanzar.

Libra : Planes de futuro se activan con la luna en Sagitario, unión para crecer juntos. El destino acompaña. Es tiempo de aprovechar la energía positiva y lanzarte a lo nuevo con tu pareja.

Escorpio : La pasión toma fuerza con la luna en Sagitario que enciende tus emociones. Poder y fuego en tu vida afectiva. El reencuentro con tu pareja o un vínculo nuevo te da entusiasmo renovado.

Sagitario : La luna en tu signo trae energía expansiva y ganas de empezar de nuevo. Todo está a tu alcance en amor y viajes. Abre los brazos al cambio y permite que lo inesperado sea parte de tu camino.

Capricornio : La luna en Sagitario despierta propuestas para viajes y nuevas uniones. Brindis que fortalecen el amor. El tiempo compartido se vuelve valioso y te ayuda a recuperar lo perdido.

Acuario : La libertad en el amor florece con luna en Sagitario y ganas de crecer. deseos que se cumplen con decisión. El disfrute con tu pareja o alguien especial te trae nuevas ilusiones.