Lee tu horóscopo diario del 4 de septiembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Ya comienzas a planificar tus nuevas vacaciones con la luna en Acuario. Consigues dejar atrás lo que no sirve. La energía renovada te impulsa a abrir caminos con decisión y entusiasmo.

Tauro : Aumenta tu sabiduría y conocimiento con la luna en el signo de Acuario. Suerte en el dinero para que inviertas en lo nuevo. Este es un ciclo donde tu visión práctica se combina con nuevas oportunidades de crecimiento.

Géminis : La luna en tu signo te ordena y te ayuda a hacer acuerdos con gente que amas en este día especial. Defiendes tus ideas y planes. Tu voz será escuchada y tendrás la claridad para convencer y guiar a los demás.

Cáncer : En este día disfrutas con seres que extrañas y te conectas con ellos gracias a la luna en Acuario. Concretas un proyecto económico pendiente. Las emociones se equilibran y logras transformar la nostalgia en nuevas oportunidades.

Leo : Con la luna en Acuario es tiempo de aprender y desarrollarse. Ya descansaste lo suficiente. Se abren nuevas oportunidades para mostrar tu liderazgo con frescura, y tu capacidad de inspirar a los demás será tu mejor carta de presentación.

Virgo : La luna en Acuario mejora las relaciones con los demás. Apoyándote en el otro lograrás mucho más. La cooperación y el trabajo en equipo te muestran que no todo depende de tu control, y que delegar puede abrir puertas aún más grandes.

Libra : El crecimiento de las ideas mejora con la luna en Acuario. Un proyecto de casa renovada, todo mejora. La armonía que generas en tu entorno se convierte en el soporte ideal para materializar tus sueños y ver resultados tangibles.

Escorpio : Los deseos se realizan y la sabiduría crece gracias a la luna en Acuario. Estructuras y ordenas tu vida. Tu visión profunda te permite reconocer dónde invertir tu energía y dejar atrás lo que ya no tiene sentido en tu camino.

Sagitario : Activan los sentimientos de a dos con la luna en oposición, se animan a comprometerse por el amor. Guías a todos con energía positiva. Tu espíritu aventurero se renueva, y atraes alianzas que te ayudan a avanzar en tu misión personal.

Capricornio : Mejoras la relación con los demás con la luna en Acuario. Recibes un premio de dinero. Es un momento clave para sembrar nuevas metas profesionales, porque todo lo que emprendas ahora tendrá bases firmes y duraderas.

Acuario : La luna en Acuario te ayuda a compartir lo que necesitas. Tus palabras tienen justicia a favor. La autenticidad es tu sello, y al mostrar tu verdad inspiras confianza en los demás, abriendo caminos que antes parecían imposibles.