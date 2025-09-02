Lee tu horóscopo diario del 2 de septiembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Mercurio en Virgo impulsa el trabajo y lo vuelve más concreto. Los proyectos se analizan y se realizan. Venís sembrando mucho, todo crece a favor. Este es un tiempo para confiar en tu constancia, porque los frutos de tu esfuerzo están cada vez más cerca.

Tauro : En el trabajo mejoras los resultados porque la actitud positiva para analizar y ordenar ayuda con la entrada de Mercurio en tu amigo Virgo. Justicia a favor en el trabajo. La perseverancia se transforma en reconocimiento, y tus logros empiezan a hablar por sí solos.

Géminis : La entrada de Mercurio a Virgo los despierta y empiezan a aparecer nuevas ideas. Es tiempo de buscar un retiro espiritual que equilibre su ser. El crecimiento llega cuando aprendes a soltar lo que ya no suma y te enfocas en lo que de verdad nutre tu mente.

Cáncer : Aportan energía en cualquier lugar en el que estén. Sensibilidad para captar la buena predisposición de la gente. por todo lo que dan reciben lo mismo. Este mes tu empatía abre puertas y atrae apoyo de quienes valoran tu entrega sincera.

Leo : Mercurio en tu signo siguiente potencia con intelectualidad lo que venías trabajando. Los planes de trabajo se celebran muy bien ahora. Tu voz tiene peso y autoridad, y es un gran momento para negociar y liderar con seguridad.

Virgo : Serán los elegidos para cambiar todo lo que haya que cambiar, a nivel estructural, desde hoy comienza un periodo de mucha concentración. Las oportunidades se abren y son para aprovechar. Los resultados llegan porque tu disciplina y claridad hacen que otros confíen plenamente en ti.

Libra : Se activa lo laboral y empezás a tener nuevos pensamientos deslumbrantes para próximos proyectos. Nuevos planes laborales te estimulan a seguir con la mejor energía. La creatividad fluye y se convierte en un motor clave para abrir caminos que antes parecían cerrados.

Escorpio : Mercurio en Virgo es una de las mejores entradas para ustedes, es un signo que los comprende y apoya. Pueden dominar todos los problemas de salud. Este mes tu voluntad será tu mejor arma: nada ni nadie podrá detenerte si actúas con confianza.

Sagitario : Lo que menos importa es el amor, con Mercurio en Virgo, el trabajo se ordena. Estás a la mitad de tu éxito, no dejes de hacer. Aunque el camino se sienta exigente, cada paso te acerca más a consolidar lo que tanto soñaste.

Capricornio : Encuentras el lugar que te corresponde, hace mucho tiempo esperado: es tiempo de cosecha, con la entrada de Mercurio en Virgo. Te sientas en el trono del éxito. El liderazgo que construiste con esfuerzo ahora se reconoce y te coloca en una posición de poder estable.

Acuario : Aparecen compañeros laborales con los que hay buena energía. Algunos conflictos y desorden se solucionan con Mercurio en Virgo. Pueden pensar en un futuro mejor. El trabajo en equipo te fortalece y te permite avanzar hacia metas más grandes de lo que imaginabas.